李居明爆王浩信求復合　陳自瑤口窒：唔知點講好...

堪輿學家李居明今日（15日）在灣仔舉行其首個梵文書法展，請來藝人陳自瑤（YoYo)和賴慰玲做剪綵嘉賓，李大師送贈兩幅書法給她們，送YoYo的書法代表財富，送賴慰玲的書法代表添丁，寓意會生夠3個。

三人一同接受訪問，大師突然踢爆YoYo與王浩信「分手」，他說：「我問YoYo係咪復合？佢話唔係。」身旁的陳自瑤尷尬得臉紅，不停用手撞大師：「不嬲冇回應，私人嘢唔回應。」大師指YoYo生女好聰明，因為女兒黐媽咪，有女萬事足，大讚她女兒生得高大又靚女，可以參選港姐。記者問他會否催YoYo追生仔？大師再爆料：「同邊個追？」此時，YoYo又用手撞他，他說：「又撞我？佢唔想復合。」YoYo即忙着解畫，說自己是事業心重。

李居明笑容尷尬並扯開話題讚YoYo背脊靚，批她2022年後，有6年大運行，將會是她人生高峰，配音的獎項只屬小兒科，未來不得了！他說：「香港最勁係佢，好紅。（攞視后？）佢係偶像派，賴慰玲係實力派，偶像派要搬個老公出嚟搞吓緋聞，先至係偶像派，佢老公好多緋聞。」YoYo笑言自己是「實力偶像派」。賴慰玲表示有計劃追女，笑言李大師着她咬着葱，於凌晨5點至7點造人，就會生女。

追問到陳自瑤是否不想復合？她口窒窒說：「師傅成日講笑，佢風趣幽默，你當佢講笑。（你撞到佢手臂瘀晒？）都唔知點講好...佢成日將自己諗嘅嘢就講出嚟，未必係事實。（唔使復合？）之前都講咗好幾年，知大家好關心我私人問題、私人情況，希望可以關注我工作事業，私人嘢唔講咁多。」對於被批有6年大運行，她希望可承師傅貴言。至於攞視后，她笑言會努力，又指囡囡現時只得9歲，笑說：「選港姐冇咁快，靚女？OK啦！不嬲自己鍾意女，有女好開心。」