【簡潔生活學】收納個案：為女兒迎接新寵物

今次跟大家分享的個案，戶主是一位單親媽媽，她和四歲女兒的小天地，為了準備增添「新成員」，希望打造一個整齊舒服的家居。

單位大約498呎，一房一廳，兩母女搬入新居數個月，但因為疫情，媽媽轉為居家工作，暑假前女兒亦在家上網課，留在家的時間增多，媽媽希望女兒在家也可享受生活樂趣，因而增添很多物品，包括：圖書、美術用品，甚至小提琴，媽媽更答應女兒為屋企增添新成員：小貓咪。

多個月來，因物件累積而出現凌亂狀況，媽媽希望收納師能提供方法令居室回復整潔 ，以便歡迎小成員加入。

實地工作時發現，單位其實有充足的收納空間，只是媽媽不太懂規劃收納路線及利用現有空間，往往令做家務的時候力不從心，媽媽個子比較嬌小，只會在方便自己的範圍進行收納。而收納師一般會到場了解客戶的生活習慣、家務路線、身高及其家人體形，度身規劃適合一家人的收納位置。

而今次發現，媽媽將很多物品，例如防疫工具、女孩到公園玩的玩具，以及雨傘等等雜物，全部放在大門口的椅子及地上，收納師便重新把用品放在大門旁的櫃中，無論出門前或回家後，收取物品更為方便。

媽媽亦將食材放在近大門的大櫃內，收納師便歸一放近廚房位置，當需要煮食時便不用走動太遠便可拿到食品，餐具亦放近餐桌位置，輕易準備餐桌用膳，女兒亦可以協助一起擺放碗筷。

平日媽媽和女兒會利用餐桌學習繪畫，因此特別在餐桌旁邊的櫃桶留空一格，用來放美術用品。由於媽媽身形嬌小，物品放置在自己能觸及的地方是正確的，而體積較小或者比較輕的物品可放在較高處，相對較大型和重的物品便放在較低位置。

雖然房間衣櫃有足夠空間，但媽媽不懂將衣物分類擺放，便採用疊起方式，但當女兒自行拿取衣服時便很容易打翻，因此建議改用「文件平排式」，這樣便一目了然，如果遇到一些大型收納空間，可以利用同一大小的收納盒把物品細分，上面可加有標貼，當尋找物品時便會更清晰便捷。

—————————

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：Kitty123168