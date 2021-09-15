獲霆鋒激讚︱張文傑傷到慣　變木乃伊開工

藝人張文傑有份參演英皇電影《怒火》，該片報房至今仍節節上升，除內地錄得約12億人民幣累積票房外，香港更衝破25,00萬佳績，台前幕後絕對飲得杯落。今次與謝霆鋒合作相當愉快，他獲對方點名讚賞，談到這位「哥哥」，張文傑表示：「佢好關心我哋，知道夏天開工好熱，仲自製冷麵請大家食。如果有得揀，我都想試吓挑戰佢嘅角色，演奸角好，真係好人難做呀，哈哈﹗」

首次與導演陳木勝合作，可惜已是最後一次，張文傑慨嘆：「好記得佢喺片場指住我同胡子彤講，如果搵你兩個拍套動作戲，應該幾好睇。（完成佢嘅遺願？）唔會喇，衰咗咪大件事？唔想搞差導演個名，留返個美好回憶就夠喇。」入行多年才覓得今次機會，他坦言比想像中來得晚：「多年前我羨慕安志杰嘅發展，曾經喺港鐵指住佢張電影海報『發誓』，話畀多6年時間我就得，最終願望落空！當中亦有考慮過離開，但我真係唔識做其他嘢，惟有同自己講要堅持。（依家出咗頭喇。）邊皮咋，希望繼續衝入核心內圍。」

11歲開始打功夫，一直以「拳腳」為生，張文傑視受傷如家常便飯：「有次喺馬來西亞雲頂演出，綵排時因威吔錯位，我喺十幾呎高空跌咗落嚟，當時個個叫我唔好照鏡，我一照就發現下巴好似多咗個喇咁，因為裂開咗！去醫院縫咗十幾針、個頭包到好似木乃伊咁返到現場繼續演出，聽到台下觀眾一遍掌聲，真係覺得點辛苦都值得，作為表演者都係想大家欣賞啫。」

場地提供：Dada Bar+Lounge@The Luxe Manor

服飾：DEGAIA