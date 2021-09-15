iPad mini 6/iPad 9/Apple Watch Series 7重點速報

在剛剛舉行的Apple發布會裏，主角固然是iPhone 13系列，但同場還發表了第6代iPad mini、第9代iPad及Apple Watch Series 7等新硬件，即睇各自有何特色！

iPad mini 6 屏幕性能齊升呢

全新iPad mini配備全屏幕設計及超窄邊框，配備更大的8.3吋Liquid Retina顯示器，帶來500nit亮度、P3寬廣色域、防反光屏幕塗層、原色調及全平面壓合技術。Touch ID與頂端按鍵二合為一，支援第2代Apple Pencil，能通過磁力連接同時充電及配對。採用了跟iPhone 13系列同級的A15 Bionic晶片，效能較上代提升80%，16核心Apple神經網絡引擎處理ML工作快兩倍。新機有粉紅色、星光色、紫色和太空灰色，備有64GB及256GB，今日起接受訂購，並於9月24日 (星期五) 發售。Wi-Fi型號售價由 HK$3,999 起；Wi-Fi+流動網絡型號售價由 HK$5,199起。

iPad 9 快上代20%

第9代iPad外形跟上代一樣，同為250.6x174.1x7.5mm大，重量最低487g，比上代輕了3g。屏幕依然有10.2吋，並保留Home鍵，坦白說賣相驚喜不大。然而升級在骨子裏，例如屏幕首次支援原色調技術；升級用A13 Bionic晶片，效能提升最高20%；另外「人物置中」(Center Stage)功能讓1,200萬像素超廣角前置鏡頭自動橫移，確保用户在視像通話時維持在畫面中間。儲存空間由64GB起，比上代增加一倍，同時提供256GB容量。Wi-Fi型號售價由HK$2,599起，而Wi-Fi+流動網絡型號售價則由HK$3,599起，兩個版本均備有銀色及太空灰色，今日起接受訂購，並於9月24日 (星期五) 發售。

Apple Watch Series 7 20%增大全面屏

Apple Watch Series 7配搭5款全新鋁金屬錶殼顏色，備有41mm及45mm錶殼。常亮 Retina屏幕的亮度在室內比上代高70%；屏幕邊框收窄至1.7mm，比上代收窄40%，令顯示區域增加近20%，也因此可放入兩款更大的字體及全新QWERTY鍵盤。屏幕經改良後，使用時間長達18小時，而充電速度則提升33%。此錶也是首款獲得IP6X防塵認證的Apple Watch，並保持50m的防水等級。推出日期暫定為今年秋季，售價由US$399起，香港售價待定。另外watchOS 8將於9月20日推出。