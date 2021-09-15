《怒火》慶功︱陳家樂憶陳木勝眼濕濕：導演帶我出身

英皇電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導、甄子丹與謝霆鋒主演，該片於香港公映，上映至今，票房直逼2,500萬大關，暫榮登2021年最賣座香港電影；內地亦叫好叫座，連續28日橫掃票房冠軍，目前累積票房勁破12億人民幣，成績如此驕人，英皇集團主席楊受成及英皇電影副主席楊政龍親身亮相慶功宴，《怒》演員陳家樂、袁富華、盧惠光、林國斌、張文傑聯同英皇藝人李靖筠、曾樂彤、艾妮、馬思惠、張娜、黎峻一同列席，聲勢十足！

陳家樂在《怒》壓軸登場，以上司身份呼喝甄子丹，展示罕見的霸氣，帶給觀眾莫大驚喜，家樂笑言：「我收到很多觀眾反應，大家都說想不到我會演繹這類角色，所以我要再一次多謝陳木勝導演，他安排我作特別客串，埋位前給了很多意見，本來我只是在喝那杯凍飲，導演即場建議，不如我咬住條飲管，會更加入型入格，又不斷鼓勵我要放膽些，不要害怕甄子丹，因為角色的氣場要壓住他！」

家樂從影首部作品，正是陳木勝執導的《保持通話》，多年後再度合作《怒》，家樂視為一次難能可貴的緣分：「最初導演想找我演另一個戲份較多的角色，無奈撞期未能演出，當時覺得好遺憾，我一直認定是導演帶我出身的，當年參演《保》，原定我只得一場戲，聊天後頗見投契，導演認為我可以勝任演大S（徐熙媛）的弟弟，人生第一次演戲，就能夠在參與這麼一部大製作，還可與影帝劉燁對戲，真是非常感激導演！多年來未有合作，當《怒》拍到尾聲，導演又再問，我能否客串一場戲，當然是樂意之至！」

為向陳木勝導演致敬，《怒》片末特別剪輯導演在拍攝現場的珍貴彩蛋片段，牽動不少觀眾情緒，家樂亦直言看到眼濕濕：「我在戲院看戲時，見到很多觀眾哭了，我也深受感動，片段中出現整個拍攝過程的點滴，導演帶給工作人員很多歡樂與正能量，我真的非常懷念他！」

在《怒》有突出表現的楊天宇（Angus），最近正為首次擔正的新片《裡應外合》，進行地獄式特訓，並需配合特定的飲食餐單，現場看來已初見Fit到漏的鋼條身形，Angus謙言仍要繼續努力：「每日各自有不同目標需要達到，期望開機時可以練到似模似樣！」拼勁十足的Angus，曾不慎擦傷手部，經過簡單治理後，立即重新投入訓練：「幸好傷勢沒有影響進度，可以繼續進行原先計劃的操練。」

袁富華在戲中飾演奸險角色，亦令觀眾留下深刻印象，他表示：「雖然我的角色要被人打，頸項更要纏上炸彈，一直跪着，但出來效果真的好好，這個要歸功於《怒》台前幕後的認真態度，最重要多謝陳木勝導演，希望《怒》繼續衝衝衝，票房一直衝上去！」