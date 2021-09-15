隨時隨地都可以歎日本和牛

對食肉獸來講，油脂分布均勻、入口即溶的和牛絕對是食肉的首選，近日坊間有餐廳推出新的和牛菜單，無論中菜或燒肉的菜式和食材都有得揀，另外還有勁抵的燒肉套餐可以隨時買返屋企開心Share，想歎靚和牛簡單方便。

鳥取和牛入饌

大家對日本熟悉的和牛有宮崎、鹿兒島和近江等，被喻為和牛始祖牛的因伯牛，其實就是鳥取和牛，當地的和牛供應有限，更少有出口。不過凡事都有例外，銅鑼灣高級中菜館西苑，近日和JA 全農合作推出「鳥取和牛祭」，餐廳選用曾於日本和牛比賽獲得日本和牛肉質第一的鳥取和牛入饌，設計出不同菜式，包括鬆軟的滬式和燒餅、啖啖肉的堂煎和牛、清新爽口的鮮淮山炒和牛、惹味的松露醬野菌爆和牛，主食有過橋和牛稻庭麵和牛和粒炒飯選擇，總有一款啱你食。

新店優惠

香港的燒肉店很多都以靚牛肉掛帥，不過要吸引到客人，菜式和食物種類要更多元化。剛於銅鑼灣開設新分店的和牛燒肉一郎，除有和總店一樣的燒肉新幹線和供應伊賀牛、姬路牛、宮崎牛及鹿兒島牛，亦因應分店推出全新套餐。愛任食的朋友，可以選擇燒肉放題套餐course E或F，當中有超過90款食物，包括有日本黑毛和牛不同部分、生牛肉刺身、和牛壽司等和牛菜式及其他美食。另外還有各式午市定食，如日本和牛漢堡扒、吉列日本黑毛和牛等。新張期間，客人享用指定放題套餐，加全枱對餐廳社交平台讚Like或追蹤，即送火燄烤西冷或燒和牛火山。

自煮抵食燒肉餐

想在家自煮，除了買和牛牛扒，還可以食燒肉。et Factory近日推出抵食的日本A5和牛燒肉套餐，選用的和牛是得到日本鹿兒島縣政府直接授權推廣，內裏有三角肉、牛肋條、牛胸腹粒和薄燒肉片，每個部分都各有特色。另外還有澳洲和牛牛舌、愛爾蘭有皮黑豬腩。現時購買套餐，不單有約78折優惠‧更附送特濃芝士腸和2人鐵板燒爐，分量足夠3至4人分享，抵食得多。