劉沛蘅見字飲水　每日飲2公升！

藝人劉沛蘅（Hillary）入行多年以來，依然保持着不老童顏，不過天生的包包面卻令她非常困擾，最近正在拍攝ViuTV節目的她，為求上鏡更瘦更漂亮，決心積極減肥與調理身體：「我不嬲食極都唔肥，但之前去咗內地工作，一食就肥咗，可能老咗，新陳代謝都慢咗，肥咗近10磅，依家冇食消食同戒糖，我一直都好鍾意食甜，成日飲檸檬茶，其實好影響身體，依家戒咗，希望可以快啲瘦番。」ViuTV節目拍攝如火如荼，她說：「我哋六個已經熟絡咗，大家都好真實咁相處，又不時互寸，火花愈來愈多，私底下我哋都會約出嚟聚會，Edan最難約，不過佢都好好，會盡量抽時間出嚟。」

早前Hillary為日本神水拍攝廣告，她最近更決心改掉壞習慣，她說：「我依家會每日飲兩公升水，因為我要解決一個問題，我一向唔鍾意飲水，一日唔飲一杯水都得，知道自己係唔健康，有一日見到個好大嘅水樽，好靚，上面寫咗一啲鼓勵字句，買咗落嚟就下定決心，挑戰每日飲兩公升水。」少喝水令她有腸胃的問題：「因為一直少飲水，所以腸胃向來都唔係太好，依家飲番多啲水，覺得自己身體同腸胃都好咗好多。努力工作之餘，同樣都要好好保養吓身體。」