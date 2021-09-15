《梅艷芳》成釜山電影節閉幕電影　還原香港女兒非凡一生

已故樂壇天后梅艷芳傳記式電影《梅艷芳》鐵定11月12於本港正式公映。電影公司為延續她熱心公益的精神，特地於10月16及17兩天推出電影慈善優先場，屆時票房收益將全數作慈善用途。

據悉，該片已獲邀成為「第26屆釜山電影節」閉幕電影，10月15日電影節閉幕禮上將率先作全球首映。對於今次邀請，導演梁樂民表示：「好榮幸，呢部電影唔單只係一個時代嘅紀錄，仲係我哋盡力還原梅姐呢位香港女兒非凡嘅一生。我執導嘅《寒戰》當年被選為開幕電影，但已經係9年前嘅事，時光荏苒，希望不久將來可以親身到釜山同大家見面。」

而戲中飾演梅艷芳的王丹妮，從事模特兒工作多年，但屬初次接觸電影，處女作即獲釜山電影節重視，讓她接觸事業上另一個舞台，十分感恩：「非常感謝，心情實在興奮同感動，我希望能讓更多人透過呢部電影，知道並了解梅姐傳奇嘅一生，感受到佢不屈不撓嘅奮鬥精神，從而發放更多正能量。」

與此同時，3分多鐘的國際版預告正式公開，將梅姐一生高潮迭起、生離死別各個畫面呈現於觀眾眼前。預告片更展現7、80年代老香港的不同場景，將種種情懷、幾許風光、再次活現觀眾眼前。