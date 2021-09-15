走光經驗豐富　關嘉敏跳水搞到飛Bra

同女神周秀娜撞樣嘅女子組合Bingo成員關嘉敏自從加盟邵氏後，經常有機會參加綜藝節目，日前佢就同班靚女靚仔去水上樂園拍遊戲節目，玩水戰梗係要足安全措施啦，着番件小背心，可以防走光之餘又可以騷身材，不過唔使大動作時就可以大解放，一除咗件背心，就可以晒吓佢件白色比堅尼，輪到佢條事業線同陽光玩遊戲！

雖然被曬黑咗幾度，不過佢就話好好玩：「拍攝之前都有諗有咩嘢玩，但原來嗰個滑梯都好高，瀡落嚟都幾驚又快，因為我哋又要拎住個波去玩遊戲，心情都有啲緊張，同埋我係着泳衣，都帶埋防走光膠紙，但一遇水就甩，最尾都係要搣咗啲膠紙，好在分組後都有背心畀我哋着，冇咁易走光！」

佢又話多謝媽咪，好細個時已帶佢去參加泳隊，一個星期都操成四日水，所以好熟水性，依家一得閒就去滑水。講開玩水上活動，佢就話曾經有兩次走光經驗：「嗰次第一次去滑水，唔知頭唔知路着咗兩件頭泳衣加條沙灘褲，點知一上水條褲就扯甩咗，所以以後去滑水就着一件頭泳衣囉。」繼下身失守後，另一次情況更誇張，近乎飛Bra咁滯，佢又話：「又有次着綁頸嗰啲兩件頭泳衣走去玩跳水，點知一跳落去，條頸繩鬆咗，上身件泳衣甩到翻埋個底出嚟，好在嗰時已經喺水裏面，冇乜人睇到，否則都幾瘀囉！」