王智騫潺仔變壯男　2個月地獄式訓練操腹肌

以游泳為題的ViuTV青春劇《i.SWIM》早前已正式開拍，繼MIRROR成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）及新進男神魏浚笙（Jeffrey）落實演出後，曾參演不少電影演出、現年24歲的太陽娛樂小鮮肉王智騫（Martin）亦宣布參與拍攝，為迎合角色，Martin最近積極操肌，由昔日的「潺仔」搖身成為六舊腹肌「壯男」，實行走唔打得都睇得的路線。

讀時裝出身的Martin自言向來不太熱愛運動，但因應今次角色需要，2個月來「瞓身」操肌，他說：「今次角色需要望落去有少少線條，游水訓練時見到其他演員都好Fit，感覺上有啲對比，我唔想拖垮人哋，所以即刻去做Gym，每星期操3至4日，主要操胸、膊及腹部，再配合飲食，少糖少油，主要食雞胸、西蘭花、三文魚，總之要低卡低脂。」

自嘲沒有運動天分的Martin又表示：「人哋做Gym可能操幾日就明白啲動作點做，我就要操近2星期先明白。記得初初開始做Gym，做完熱身再去做機，做完真係有啲暈同作嘔，所以初初我都以為自己會唔係好得，但身邊教練嘅催逼下，Keep住撐落去，好彩依家有啲成績。」