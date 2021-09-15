音樂Battle！Supper Moment默默背歌詞　林德信冇壓力

樂隊Supper Moment（SM）於無綫節目《演鬥聽》挑戰極限，以190bpm嘅高速表演《下首先》，難度超高，更與林德信（Alex）、黃宇希（Shimica）來個音樂battle。表演前，SM主音Sunny嚴陣以待，躲在一角默默背歌詞，相反嘉賓Alex則表現輕鬆，更謂：「冇壓力，帶住一個嚟玩嘅心態。」

於《我點你作》環節中，SM以用超高速嘅節奏演繹《下首先》，連記歌詞都辛苦，Sunny話：「首歌係寫畀監製Adrian，佢又坐喺隔離，好大壓力。（首歌佢收貨喎？)係呀！終於唔使下首先……」結他手阿雞亦話：「嗰首歌係190bpm，喺我哋作品之中最快嘅歌。」低音結他手CK最難的環節就是《神算歌手》：「本來諗住讓幾秒，點知讓咗十幾秒出嚟。」但阿雞反而好滿意：「因為我係第一次喺螢幕前唱歌。」

今集Supper Moment除了唱了《下首先》，更改編陳蕾的《娑婆》，並打算收錄在自己channel內，Sunny話：「錄番個studio version都幾正！」而Sunny則最滿意玩《娑婆》：「玩出嚟嘅感覺都幾好，同埋何洋喺隔離，喺ear mon度聽住佢唱歌係一種享受，何洋把聲好靚。」今集鼓手阿達會舆演鬥band嘅鼓手Joey對決，錄影時，兩大鼓手battle好精彩，阿達坦言對住Joey有壓力，而CK則指最大對手係RX，因為佢係冇限制，乜嘢聲都做到。

另一組是Alex與Shimica，當晚Alex多次表示唔公平，他笑指：「今日個評判Adrian係Supper Moment嘅人嚟㗎！你哋觀眾睇嘅時候，唔好忘記呢個point，不過都好好玩，大家都好開心！」Shimica錄影當晚感壓力大：「《演鬥聽》好有挑戰性，同Jonathan（王梓軒）玩嘅遊戲，佢會考你，Alex講得啱，最後我哋個team冇贏，一睇就知邊個贏，心照，唔使講出嚟。（Shimica係咪唔舒服？）都ok！今日拍咗十幾個鐘，我諗我應該輸咗個頭太重，你試吓呢個（假髮），好似揹咗個2kg嬰兒喺個頭度。」

Alex以爸爸林子祥的語音做《我點你作》素材：「其實好random，個遊戲都係想攞啲出人意表，同音樂冇關嘅變成歌，咁啱Jonathan look過我嘅社交網，係佢搵番嚟，即興創作超難，如果你睇嘅時候，呢個唔係好似平時咁樣，你有首歌夾好晒，係有啲挑戰！」