小日向優香　F Cup清純天使

好多人都話小日向優香同女星有村架純好似樣，大家覺得似唔似呢？（互聯網）

近期日本寫真界湧現出好多又靚女又好身材嘅超新星，而且佢哋個樣仲同一線女星好相似，例如石田桃香、安倍乙就被人話同日劇女神石原聰美好似樣，至於今日同大家見面嘅小日向優香又似邊個呢？就係一代清純玉女有村架純喇！

人見人愛

正所謂唔怕生壞命，最怕改壞名，而喺日本寫真界眾多女優當中，名叫優香嘅一定係索女，好似一代經典寫真天后優香，之後又有青春活潑又高挑嘅小倉優香，不過兩位索女都先後退出寫真界，好彩我哋仲有一位超級新人小日向優香！

今

年24歲嘅佢，樣子甜美，青春可人，面上仲散發出陽光味，同時亦帶有一股惹人憐愛嘅鄰家少女感覺，認真人見人愛！身材方面仲相當吸引，一來肌膚白滑又鮮嫩，已經令人心動，二來玲瓏浮凸，胴體相當具曲線美，而最令人把持不住嘅仲有一對分量十足嘅F Cup美巨乳，質感飽滿，外形圓潤，而且夠堅挺又夠彈性，難怪被稱為「壓倒性之F Cup天使」。

玉女接班人

優香投身寫真界之前，已經係時尚雜誌嘅人氣模特兒，所以拍寫真時舉手投足都充滿魅力。而佢初登場嘅時候，被人稱讚與一線寫真女優中村靜香、川村由紀、磯山沙也加一樣容顏美麗而端莊，令人一見難忘，不過有更多人話佢同藝能界嘅玉女掌門人有村架純好相似，猶如兩姊妹一樣，當然相信大部分男人都會喜歡身材豐滿又青春嘅優香多啲喇！

近期佢密密拍寫真，實行以雷霆萬鈞之勢喺寫真界搶佔一席位，下個月更有機會登台，就係演出舞台劇《KissMeYou~がんばったシンプー達へ~》，睇嚟優香嘅野心都幾大，誓要紅遍寫真界同藝能界！

喺小日向優香嘅社交網中，除咗可以睇到好多佢嘅性感寫真，亦可以睇到好多佢分享出嚟嘅寵物片段，阿妹咁鍾意小動物，真係好有愛心呀！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-24-35