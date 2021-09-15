吳京主演新片下月上映　預測票房可達80億

集合多位內地一線演員包括吳京及易烊千璽主演的電影《長津湖》，一度因為內地疫情嚴峻而壓後上映日期，近日終落實「十．一」檔全國推出，因於卡士及攝製規模之巨，業內人士已推測票房不下於40億人民幣，甚至有人大膽猜測票房可達80億，倘若成事實的話，相信會改寫內地電影的歷史！而該片今日（15日）預售情況亦理想，兩小時已達100萬人民幣（約122萬港元）。

這部關於抗美援朝的歷史式電影，殺清海報以「七連六壯士」胡軍、韓東君、朱亞文及李晨等為「主題」，一眾主角於硝煙瀰漫的陣地合影。拍攝期間台前幕後冒着嚴寒天氣開工，而主創團隊經過5年多的劇本打磨、2年多的細緻籌備，兼且動用了超過7萬人次的群眾演員參與演出，男主角之一的易烊千壐於拍攝時受傷，一度令粉絲相當擔心。

據悉，電影羅致3位重量級導演包括陳凱歌執導，有指由於片長關係，極有可能由原本一集「斬件」，變成上、下兩集，而一眾演員已密鑼緊鼓，迎接即將展開舖天蓋地式的全國路演，而由於《長》片似乎氣勢如虹，有部分較小型製作的新戲已決定「讓路」，以免正面交鋒得不償失。