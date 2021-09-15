健身男唔睇女　原因竟然係……

男人見到樣靚身材正嘅索女，都一定會望多兩眼，尤其喺健身室做運動嘅美女，個個都穿着緊身運動服，凸顯身材曲線，性感又火辣。不過，早前有美國網民就此霸氣回應話，去健身室嘅男士係唔會睇女士們嘅身材，結果獲大量男網民認同，唔知大家又點睇呢？另外，外國有調查顯示，講嘢「鬼食泥」嘅男士，原來最受女士歡迎，真係估佢唔到！

霸氣大平反

男人去健身室，係咪真係會望實運動中嘅性感索女呢？為咗方便運動，女士們都會着上緊身運動服、瑜伽褲等，展露曲線玲瓏嘅身材，難免會吸引男士嘅目光，就此喺網上成為女士間熱烈討論嘅話題，甚至有人教授女士們喺健身室保護自己嘅方法。

對此，早前有位美國男網民「returnofjuicebox」就霸氣回應，話喺健身室認真鍛煉做運動嘅男士，絕大部分都係會睇比自己身材健碩嘅肌肉猛男，而唔係着緊身褲身材前凸後趷嘅女士，目的係作為自己嘅鍛煉目標，結果獲得大量男網民認同，更大讚話為男士嘅負面形象嚟個大平反，當中有網民就話最討厭嗰啲遮遮掩掩，以為好多男人望佢嘅女人，亦有人話每次去健身室見到女生都會擰轉面，以免對方誤會惹麻煩。但話說回來，若然喺健身室遇到今年29歲，嚟自西班牙嘅健美模特兒兼網紅Cristina Gilabert，各位男士係咪真係會唔望呢？

推出最後寫真

資深嘅AV迷一定會識得川上奈奈美，1992年10月14日出生嘅佢，喺2012年1月以Alice Japan專屬女優身份出道，雖然身材屬於貧乳系，但係憑住一副可愛萌味嘅面孔而吸引唔少AV迷。除咗拍AV之外，佢又會寫AV評論。2015年5月更從事脫衣舞演出，同年6月推出個人單曲，及後月更成為「惠比壽★麝香葡萄」嘅副隊長。

早前佢宣布將會喺明年1月引退以及會退出脫衣舞界，並表示會專注拍電影，而為報答粉絲多年嘅支持，佢會推出最後一本寫真集，並喺日本眾籌網站Campfire籌募製作費，目標係180萬日圓，現在距離限期仲有個幾月時間，相信目標唔難達到。

鬼食泥咁聲更吸引？

我哋會用「鬼食泥咁」嚟形容啲人說話時發音唔清楚，而喺傳統觀念上，若然男人講嘢講成咁，應該好難吸引到女性。不過早前美國一項調查結果卻發現講嘢「鬼食泥」嘅男士，竟然對女性特別有吸引力！

呢項由美國加州大學進行嘅調查，先將42名男女志願者嘅說話聲音錄低，然後分別播放畀異性參與者聽，睇吓邊種說話嘅聲音對佢哋零舍吸引，結果大部分女士認忍講嘢「鬼食泥」嘅男士最具魅力，覺得佢哋更有男子氣慨；相反，男士卻覺得話音清晰嘅女士最吸引。據調查負責人Daniel Stehr博士解釋，從兩性選擇角度嚟睇，女士會覺得與別不同嘅男士更具吸引力。