亞洲「DJ女神」林佩佩　挾雙峰打碟極震撼

台灣人氣網紅林佩佩，曾獲邀亮相天王周杰倫新歌MV，憑着標致美貌和豐滿身材迅即爆紅。除了身材吸睛外，她亦是一位紅遍亞洲的著名DJ，獲封「DJ女神」美譽。

台灣網紅質素沒有最高，只有更高。被喻為「DJ女神」的林佩佩，長得美人胚子五官標致，甫出道便獲台灣天王周杰倫垂青，邀請參與歌曲《Now You See Me》MV，結果美貌和身材均受到關注，成功一鳴驚人，人氣急升，至今社交平台逾21萬粉絲追捧。她不時上社交平台公開泳衣照，身材高挑、逆天長腿配上魔鬼身材，前凸後翹的身段成為男粉焦點、女士的妒忌對象。腹肌下的小蠻腰最為煞食，加上超誘人的靚Pose，意態非常撩人。夏天更是福利的旺季，有網民坦言暑假的消暑項目便是定期收看她社交平台。

除了美貌和身材並重外，她亦是一名著名的DJ，多年來巡迴亞洲區各大夜場獻技，是亞洲區享負盛名的DJ，業界甚有名氣，被冠上台灣「最索DJ」美譽。挾着雙峰打碟陪添動感，令人嘆為觀止。人紅自然是非多，曾有網友發文攻擊她的家庭背景，她亦毫不客氣反擊：「你永遠不知道一個出生在台南鄉下家裏賣檳榔的土DJ，能耐有多少，我這麼拼就因為我是鄉下來的孩子，我鄉下，我驕傲。你可以攻擊我，但你今天攻擊到我的家人背景，就是你眼界小、格局小，雖然我鄉下，但我出過國的的次數跟國家絕對不可能比你少。我一點都不Care，我只會讓你看見我活得更好！」凸顯其豪邁個性。

姓名：林佩佩

身高：165cm

星座：水瓶座

三圍：32C 24 35