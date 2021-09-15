情關屢攻不破！游嘉欣避見筍盤周身傷

藝人游嘉欣與林正峰主演的新劇《青年心城之十八廿二唔容易》（暫名），早前在九龍塘街頭取景。演「躺平族」（不買房、不買車、不結婚、不生育、不消費的年輕人）的林正峰為了避見游嘉欣而掉頭走，與此同時，嘉欣為了撇甩金融才俊追求者，踩單車避走時不慎跌損手腳。她笑言今次最大收穫是學會着高踭鞋踩單車，而手腳的傷痕只是化妝特效。

鬧人面懵懵

劇中與林正峰是青梅竹馬，有事發生時對方卻不顧而去，嘉欣指現實中甚少找男同學幫忙，有事只會找女生。提到對白貼地，要鬧人「呃蝦條」，她即一面尷尬地說：「即係呃人囉，都幾斯文嘅。」她早前曾公開承認是「A0」（從未拍過拖），雖然沒戀愛經驗，但她愛看愛情小說及參考朋友的戀愛史，將自己代入角色中。她承認現實中有追求者，但否認不斷「派檸檬」：「唔可以咁講，只不過大家互相認識途中覺得唔啱就冇聯絡，大家心照。未到Timing，唔好夾硬，其實我身邊有啲朋友都未拍過拖，所以呢樣嘢唔係咁新奇。」

林正峰打幾份工養家

至於正峰透露收到劇本時，擔心到連續數周失眠：「角色好頹，現實中我唔認同呢種價值觀。除咗演藝，我仲打緊4、5份兼職，有做兼職社工、補習同治療小組，治療啲專注力失調、過度活躍、有特殊教育需要嘅學生，覺得自己要上進。」續言：「屋企以前攞綜援，單親家庭長大，我一定要畀家用支持屋企，追夢都要面對現實。」但坦言身邊有「躺平族」的朋友與他相反，只做兼職、不給家用、不買樓又不結婚生仔。