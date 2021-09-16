【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月初十丁卯火破日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：掃舍、拆卸、求醫

忌：嫁娶、理髮、開業

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、8、0

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

有貪圖享樂的傾向，小心因支出過多而負債。

金牛座

財運欠佳，不懂得拒絕，易買了無用的東西。

雙子座

心情煩躁，被不祥預感煎熬，久久未能釋懷。

巨蟹座

工作表現有目共睹，再接再厲，成功在望！

獅子座

心態正面，就算遇到不快事也能處之泰然。

處女座

易在購物過程失去理智，荷包有可能大縮水。

天秤座

花錢要量入為出，胡亂碌卡有可能負債收場。

天蠍座

身心不在狀態，宜謝絕應酬，早點回家休息。

人馬座

萌生創業念頭，做規劃前宜請教有經驗人士。

山羊座

工作繁重，又遇上突發事，令你產生無力感。

水瓶座

心情鬱悶，只想靜靜地獨處，不想跟人交談。

雙魚座

無心工作，只想早點放工去玩，提防被抽秤。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）雞 易破財

鼠

話頭醒尾，創意十足，工作表現受認可。

牛

親和力強，易得到貴人提攜，有利事業。

虎

八卦易惹人生厭，會拖累上升中的運勢。

兔

事業發展順利，地位與收入皆有望提升。

龍

獲貴人指點，工作運好轉，要好好把握。

蛇

桃花運欠佳，不宜約會，呆在家比較好。

馬

鴻運當頭、事業一片光明，心情大好！

羊

愛情運上升，單身者多曝光可抓住機會。

猴

一步錯，步步錯，大小事都要步步為營。

雞

是日沖煞，財運欠佳，勿沾手投機炒賣。

狗

創意澎湃，工作上不妨大膽提出意見。

豬

能與不同單位做好協調，工作無往不利。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

走財運就去買六合彩？

一講到走財運，人們會立刻聯想到買六合彩。有時候我幫一些生意人擇日，會在某些月份上選出一些日子以便他們去簽約或見客戶，但是有些人會順道去買六合彩，結果不中，又回來說我算的八字不行。

我說過一個人走的財運是有等級的，流日、流月、流年、大運加本身命格，這些財運的力量是不同的。以命理來論，去買六合彩的最佳時機是：你的命格本身財不弱，配上目前正在走財運的大運，然後在大運裏面選出流年、流月、流日的財運日子，選個吉時去買。記住，這只是最佳時機而已，還不代表會中頭獎的。為甚麽呢？原因是：雖然這是你一生中最大的財運時機，但同時去買六合彩的人可能有一百萬人，在我沒有研究過這一百萬去買六合彩的人的八字時，誰敢保證你的財運會是在這一百萬人中最好的呢？可能你的財運是排在第18位，不錯的排名，只可惜不足夠以令你中前三獎。

這是數學題，仔細思考一下便會明瞭。另外，我想提醒大家，中大獎的八字，一般都是大起大落的命格，不代表是好的命格，所以毋須去羨慕別人。