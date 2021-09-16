楊明出關散心孖莊思明玩水　神隱一排Body脹

藝人楊明因官司事件而「消失」多時，近日被發現外出散心，他的情神狀態明顯不錯，略嫌少許發福。而近日剛巧他有新劇推出，他與拍檔黃嘉樂的「斷背情」引起網民熱話！

久違了的楊明暫時仍未知官司何時完結，惟有繼續「神隱」，甚至近日其主演新劇《我家無難事》啟播，亦被迫缺席所有宣傳活動！早前其女友莊思明被記者問起楊明近況時，即做代言人說：「佢有做吓運動，喺屋企睇吓電影咁，做好工夫等適合就『復出』。」可見兩人十分懂得互相打氣及支持。

思明早已明言對男友不離不棄，且覺得最緊要攜手捱過一切。兩人近日不時被發現行孖咇拍拖散心，除於商場內化身「特派售貨員」，與粉絲近距離接觸宣傳生意外，日前他們更偕莊思敏等現身主題樂園玩水，事後思明將相關照片上載到社交網分享。照片中思明與家姐大晒長腿吸睛，而楊明則笑得開懷，且被發現「大隻」了些，但精神狀態相當不錯，惟當日他因口罩顏色惹起網民爭議，事後破例於自己的社交帳戶「現身」留言，直指有人先入為主，狂呻心淡。

至於《我》劇推出不久即引起網民熱話，劇迷發現楊明捨棄剛陽味，與拍檔黃嘉樂的演出引起「HeHe疑惑」，令鍾情他的王君馨有感癡心錯付！原來拍攝期間他與嘉樂曾拍攝「一個甜筒兩份食」的戲份，搞到旁人為之側目！嘉樂回應：「引起網民討論都算係好事吖！（真係一對？）咁要大家睇落去揭曉喇！我可以預告嚟緊我哋兩個仲有啲更親熱嘅戲。（唔尷尬？）我哋好熟㗎，有啲戲仲係我哋主動要求加落去嘅，希望帶出喜劇效果！」