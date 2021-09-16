東方日報C1：王浩信被爆求復合　陳自瑤尷尬口窒

視帝王浩信近年屢傳和陳自瑤（YoYo）婚姻亮紅燈，但都以私人事為由避談，令關係撲朔迷離，近日傳出他有意重修舊好，但YoYo出席活動時，被同場的玄學家李居明踢爆不想復合。其實她近年事業起飛，有能力靠自己，好過只做黃面婆。

王浩信與YoYo於2011年結婚，初期表現恩愛，翌年誕下愛女王靖喬，惟有傳王浩信婚後嫌太太一事無成，更先後與黃心穎、江嘉敏和蔡思貝等傳緋聞，令女方心死，且傳出辦理離婚手續。不過又有指王浩信近年心意有變，想跟太太「復合」，除了為囡囡着想，也看到YoYo事業發亮發光，對她另眼相看，要求破鏡重圓。而本月初，YoYo與王浩信罕有同場出席藝人周勵淇的生日會並同框大合照，似乎關係已緩和。

昨日YoYo和賴慰玲出席《李大師吉祥書道書法展》任剪綵嘉賓，李居明向YoYo送上的書法代表財富，送賴慰玲的則代表添丁，寓意生夠3個。之後3人受訪，他突然爆料：「我問YoYo係咪復合，佢話唔係。」頓令身旁的YoYo一臉尷尬，整張臉紅過身上的紅裙，更不停用手拍他說：「不嬲冇回應，私人嘢唔回應。」

李居明批行運：搬個老公出嚟搞緋聞

李居明被問到可會催YoYo追個囝囝時？他再爆Seed說：「同邊個追？」此時YoYo用手撞他以示「抗議」，他續說：「又撞我？佢唔想復合！」嚇到她連忙解釋自己是事業心重。之後李居明扯開話題讚YoYo背脊靚，又批她2022年後有6年大運行，將是人生高峰，並指她早前配音的獎項只屬小兒科，未來更不得了：「香港最勁係佢，好紅。（暗示有機會做視后？）佢係偶像派，賴慰玲係實力派，偶像派要搬個老公出嚟搞吓緋聞，佢老公好多緋聞！」YoYo即笑指自己是「實力偶像派」。而育有一子的賴慰玲坦承有計劃追女，笑言被贈言咬着葱，於凌晨5時至早上7時造人便會生女。

對於被踢爆「不想復合」，YoYo回應時口窒窒：「師傅成日講笑，佢風趣幽默，你當佢講笑。（你撞到佢手臂瘀晒？）都唔知點講好……佢成日將自己諗嘅就講出嚟，未必係事實。（唔使復合？）之前講咗好幾年，知大家好關心我私人問題，希望可以關注我工作事業，私人嘢唔講咁多。」

至於被批行6年大運，有望攞視后，她表示會努力，對於囡囡被李居明讚生得高大又靚，將來可選港姐時，她笑指囡囡只有9歲，距離選美仍好遙遠。

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