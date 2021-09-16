「志氣凌雲—香港體育紀行展」　七金劍后余翠怡任開幕嘉賓

【營業資訊】由即日至10月3日、奧海城舉行「志氣凌雲—香港體育紀行展」展覽，透過一系列珍貴圖片，展示本地運動員從上世紀30年代至今，曾在國際重要體育賽事上贏得的驕人成績，重現香港的體育歷史發展，以及介紹運動員的勵志故事，啟發和鼓勵香港人發揮運動員的奮發精神，為疫情下的香港人輸入正能量。適逢第十四屆全國運動會開幕，截至九月十五日，香港隊已獲1金2銅佳績，期望港隊可繼續為港增光，力爭更多獎牌。「七金劍后」余翠怡女士與一眾出席嘉賓齊擔任開幕禮主禮嘉賓，一起重溫香港體壇的輝煌歷程。

志氣凌雲—香港體育紀行展

日期︰即日至10月3日(星期日)

時間︰中午12時至晚上9時

地點︰奧海城2期地下主題中庭

「志氣凌雲—香港體育紀行展」 呈現香港體壇歷史及輝煌成就

「志氣凌雲—香港體育紀行展」展覽會以道路路徑結構，帶出內容，並將分為兩部分，包括「歷史長河」及「迎向勝利」。「歷史長河」記錄香港1930年代開始至今，通過不同時期的照片及文字，呈現香港體育的發展及成就，其中的光輝歷史，曾鼓勵及感動一代又一代香港人，循此探索歷年體育健將的足迹，延續運動員堅毅不屈和奮發精神；「迎向勝利」聚焦介紹香港回歸後多位傑出運動員及其「金句」。香港回歸後，在政府的推動和國家的支持下，運動員在國際體育賽事中綻放異彩，屢獲佳績，凝聚香港人，團結一致，建立身份認同，砥礪前行。

信和集團副主席暨香港地方志中心發展委員會首席召集人黃永光先生表示︰「今次展覽搜集了很多非常珍貴的歷史資料及圖片。香港百年來有很多傑出的運動員，更贏過不少國際獎項，非常值得大家認識。希望大家享受展覽的珍貴圖片及展品，支持香港體育發展，更希望日後可以多加交流。展覽會在奧海城舉行，與奧運的淵源更為活動增添一層意義。」

香港輪椅劍撃運動員余翠怡表示︰「今年是香港首次有殘奧直播，我們每位運動員都感到非常開心，亦認為這是一個難得機會讓香港市民一同見證24位殘奧運動員在殘奧舞台上的比賽過程，亦令市民更深入了解殘奧比賽項目。我相信今次直播只是一個開始，並期待香港市民在3年後的巴黎奧運仍可繼續支持香港運動員！」

今次展覽亦設有劍擊互動體驗區，讓市民親嘗運動當中的樂趣，並提供創意運動情景打卡裝置，增加互動。而在9月19日，更邀請了「亞洲車神」黃金寶出席分享會，與市民分享作為運動員時的奮鬥經歷及冷知識。而早前出戰東京奧運港隊羽毛球「一哥」伍家朗及東京殘奧銅牌得主陳浩源會於9月26日出席首個「撃拍」見面會，與市民作一次近距離接觸！此外，9月25日及10月1至3日亦會邀請多位香港運動員擔任分享會嘉賓，由他們即場教授市民多項運動項目技巧或小知識，讓市民親身感受運動員如何接受訓練或在訓練、比賽中有甚麼得着。

特設劍擊互動體驗遊戲 「幻視藝術拍照區」與何詩蓓游泳較勁

場內特設多項運動互動體驗遊戲區供市民免費參加，讓市民認識劍擊，體驗劍擊樂趣，在限時內以劍擊中感應器即可取分，獲指定分數，更可獲精美紀念品一份。此外場館亦提供多個創意拍照打卡裝置，包括「幻視藝術拍照區」，令你可「親身」與奧運女飛魚何詩蓓及蘇樺偉同場較勁，讓小朋友拍出活力十足的相片。最後更可踏上奧運頒獎台上，感受勝利一刻，享受得獎的榮耀。

多個精英運動員珍貴裝備展出 包括「牛下女車神」李慧詩彩虹戰衣

香港體育學院對今次展覽十分支持，借出不少運動員訓練或比賽的裝備作展示，極其珍貴。其中包括「劍神」張家朗在2016年亞洲劍擊錦標賽時，當時披掛上陣的花劍電衣、「女飛魚」何詩蓓訓練時候的游泳裝備、「牛下女車神」李慧詩的彩虹戰衣、空手道運動員劉慕裳於第十三屆亞洲空手道錦標賽奪銀穿過的比賽袍、前「亞洲車神」黃金寶在國際賽事所用的單車、輪椅劍擊世界冠軍余翠怡在國際賽事所用的劍，均極具紀念價值。

香港科技大學從南沙運送空氣動力學研究測試平台到港展出

測試平台由香港科技大學的「空氣動力學、聲學和噪聲控制技術中心」自主研發，運用了先進的一級方程式賽車技術，採用了特製的高精度天平和數據採集系統，以及獨特的機械與氣動外形設計，可以精準測量微小的空氣阻力變化。香港科技大學的研究團隊致力將此技術應用到多項競速體育運動中，有助於專業運動員在競技中最大限度地提升競賽優勢。

首個羽毛球雙雄會！兩位香港羽毛球界「一哥」伍家朗、陳浩源將出席「撃拍」打氣會

兩位本地羽毛球「一哥」伍家朗及陳浩源將首次在東京奧運及殘奧後現身商場別開生面地舉行首個「擊拍」打氣會，市民更可親到現場為兩位運動員送上打氣小禮物，以示支持香港運動員。有關活動詳情及參加方法，將稍後在奧海城 Facebook 公布。

羽毛球雙雄擊拍打氣會

日期︰9月26日(星期日)

時間︰下午1時

地點︰奧海城2期地下主題中庭

運動員分享會及奧運項目體驗區

多位香港運動員將出席分享他們當年成為港隊運動員及出賽的經驗，包括「亞洲車神」黃金寶等更擔任導師示範及教授運動項目技巧或小知識，讓市民更了解他們訓練過程及付出的努力，亦可了解各運動員在訓練或比賽中有甚麼得着。

日期︰9月19日及25日、10月1至3日

時間︰下午2時及4時

地點︰奧海城2期地下主題中庭