【家長要知】寶寶護膚5大注意事項

寶寶皮膚幼嫩易敏感，而市面上不少號嬰幼兒使用的護膚品被消委會驗出成分竟然有致敏成分，家長選用時要留神。（互聯網）

家長愛錫寶寶，照顧無微不致，特別是寶寶的肌膚非常幼嫩，護膚方面自然要多加留神，除了要選擇寶寶專用產品外，成分也必需注意。消費者委員會測試市面上40款嬰幼兒身體潤膚乳，發現有5成半（22款）樣本檢出香料致敏物質，其中更有含歐盟禁用的高致敏成分，真是隨時中招！要避免跌入護膚陷阱，家長要多留意、多研究資料，甚至可以動手製作天然護膚產品，全面呵護寶寶的皮膚。

1.勤補濕要單一

寶寶皮膚較薄，真皮層和皮膚保護層尚未成熟，抵抗力較弱，加上新陳代謝率較高，水分的吸收和流失亦同樣較快，如有乾燥、脫皮的情況而不及時或沒有予以適當保護的話，更易引發成小兒濕疹。

想保護寶寶的嫩滑皮膚，應該不論甚麼季節都要塗抺潤膚產品，而且要選擇成分簡單、功效單一的產品，不能含香料、酒精、無刺激，成分愈單一對皮膚的刺激愈低，味道亦不應過濃烈，並以無味為最佳。

2.沐浴水溫要注意

要保護寶寶肌膚，清潔亦非常重要。沐浴時要注意水溫不能過高，維持在攝氏38度已經足夠，沐浴時可以加入適量的沐浴油。當沐浴過後，可用毛巾輕印寶寶皮膚上的水分，避免用力揉搓，趁身體還有水分之際便塗上適當潤膚產品，鎖住水分。

3.按季節選用產品

潤膚品林林總總，質地也各有不同，油性的產品滋潤效果較強，可在乾燥的季節及讓皮膚較乾燥的寶寶使用，也可用於按摩。乳質的產品常加入補濕劑幫助肌膚鎖水，質地相對輕薄，透氣性較好，非常適合日常和夏天使用。如若寶寶使用過合適、有效的產品，不建議經常轉換。

4.雙重清洗免殘留

除了適度護膚外，衣物往往最緊貼寶寶的皮膚，而洗衣液或相關產品中的化學成分，會有機會會引起寶寶皮膚的反應，因此對衣物最好進行雙重清潔。

5.自製潤膚品更安心

寶寶使用的產品，只需要具備鎖水及補濕功效已經就相當足夠，所以既不需要化學成分，最好亦以天然成分為主，家長選擇產品時，可留意成分表中有沒有蘆薈、小黃瓜、洋甘菊、金盞花、椰子油、乳木果油等植物成分，這些都是相對不會激發敏感的成分。

如果自家寶寶的肌膚非常敏感，自製潤膚品可能更安心。市面上有售不少原的材料，家長可嘗試製作護膚品，以下為可參考基本配方。

自製潤膚品

材料：

底油 10毫克(如甜杏仁油、牛油果油、金盞花浸泡油、乳木果脂、椰子油等）

黃蜜蠟 4克(已成形)

做法：

1.先將底油混合香薰油。

2.加上成型的黃蜜蠟即可