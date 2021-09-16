盲撐唔講道理︱盲粉未見貨先課金　解救凡凡先最癲！

近年內地藝人頻頻出事，有人就歸咎於粉絲盲目崇拜偶像，令「人人皆可做星」，不過其實粉絲都有「理智粉」，即係理智追星，接受偶像缺點嘅Supporter，不過同時都有一味跟風起浪嘅「盲粉」，有理冇理撐咗先算。

當中最「出事」嘅，都可以話係內地流量男神吳亦凡嘅粉絲，吳亦凡自己涉嫌強姦罪，被內地警方正式拘捕，不過佢嘅「凡粉」都冇放棄佢，竟然成立群組「解救凡凡」、「解救哥哥」，講到明諗方法去營救偶像，包括拎爺爺嘅生活援助金嚟「資」援、做獄警以時刻照顧偶像、組織「探監大隊」等，甚至有人揚言願意自己坐監去換取偶像自由及聲稱要「劫獄」！

香港當紅男團MIRROR吸粉無數，不過同時都吸咗啲打住「撐偶像」為名，但搞到男神處於尷尬地步嘅鏡粉，最近就走去挑「歌神」張學友機，指MIRROR唱將Jer（柳應廷）係「新歌神」，又指姜濤人氣更勝學友，搞到姜濤前日（14日）凌晨發文大呻咩都畀人拎嚟比較，冇人關心佢嘅音樂而令佢自我懷疑，對身邊人都失去信心，粉絲盲撐搞到佢自認笑容都少埋。

內地人氣偶像歌手蔡徐坤張新專輯《迷》售賣4個多月，截至8月29日，蔡徐坤專輯共賣出323.8萬張，銷售總額約8,419萬元人民幣（約逾1千萬元港幣），歌曲列表共有11首歌，當時仲有6首未出，有律師指此舉已涉嫌違反消費者權益保護法。事件即被媒體寸係「貸款發歌」，點知啲粉絲就走去人哋官網下面狂寫攻擊性留言，最後蔡徐坤公司緊急道歉同將餘下啲新歌上架，不過都挽救唔到1萬個粉絲社交網帳號亦被禁評、禁讚、禁私信及禁言。

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