閉關練舞冇得滑水！關智斌靠「男人恩物」搵樂趣

英皇藝人關智斌（Kenny）有「浪之子」之稱，得閒就鍾意出海玩Wakesurf（無繩滑水）兼晒吓肌，不過最近佢就要參加內地真人騷《蒙面舞王》第二季，日日都要練舞，又點有空閒時間出海呢？但有時滑水癮起又好難搞，所以聰明嘅佢就動動腦筋，諗吓計，終於畀佢搵到代替品，既唔使用時間出海，又可以過到滑水癮，仲可以練到男人需要嘅腰力，佢真係好聰明呀。

Kenny就喺社交網隆重介紹呢個「男人恩物」，就係好似滑水嘅平衡板喇，佢話只要將塊平衡板放喺個條狀嘅瑜伽輪就大功告成，佢用港普話：「這個就是平衡的板，其實就是鍛煉技術之外，這最重要一件事情，它可以鍛煉你的腹肌，因為這個特別考你的平衡的力量。」

跟住佢就示範一次，當佢成功踩住塊搖擺不定嘅平衡板時，睇落都牙煙，一個唔小心，隨時跌到四腳朝天，連腰骨都斷埋，不過玩開Wakesurf嘅佢，平衡力係有啲料到嘅，試咗幾次就可以企喺塊度右碌左碌，仲擺埋滑浪嘅型仔甫士，佢又話：「行呀，真的蠻像我去沖浪的感覺，沖浪你的前腳一定要微微的彎曲，後腳是用力的，滑水去，很多人說玩這個很需要腹部的力量，那麼說玩久了的話，腹肌都會出來，但是很多人的平衡力不太好，我覺得好像我第一天玩到這個樣子。」挑戰成功，好勝嘅佢又話要挑戰更高難度，佢好自信話：「我估計應該沒有難度。」之後慢慢嘗試喺塊板度蹲低，雖然險象環生，但又畀佢過到關喎，最後佢想表演連人帶板跳起，點知衰咗，失威添。