趙薇都攞過！金像獎內地影后逐個捉

內地女星趙薇一夜「人間蒸發」，多套電影及電視作品被下架，甚至連獎項都遭到除名，而曾有過不少獎項嘅佢，偏偏於《香港電影金像獎》嘅得獎之路特別難行，曾多次入圍「最佳女配角」及「最佳女主角」獎項，直至2015先憑電影《親愛的》一圓影后心願。其實「金像影后」都有唔少內地女星嘅身影，有人更超越趙薇，首次提名就成功奪獎！

與趙薇屢傳不和嘅「死敵」周迅，早於2005年憑《如果‧愛》首度入圍金像獎最佳女主角就成功得獎，之後6次再度獲得提名，可惜都未能「添食」。而曾與趙薇並列「四大花旦」嘅國際影星章子怡一樣跑贏，事關佢曾先後於2004年憑電影《2046》，以及2013年憑電影《一代宗師》，兩度獲得影后殊榮，亦是少數有此榮譽的女星。

至於趙薇「出事」後被指「有情有義」尚未斷交的內地女星周冬雨亦青出於藍，在去年憑電影《少年的你》獲得「最佳女主角」，代表住佢僅以28歲之齡就成功封后，比起39歲時先獲獎嘅趙薇細足足11年。不過亦有人同趙薇「同病相憐」，內地女星鞏俐早於1990年及1996年已經入圍，至2006年先憑電影《滿城盡帶黃金甲》獲得「最佳女主角」。