英國男星賓京士利(Ben Kingsley)於最近上映的漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)驚喜亮相,延續漫威2013年舊作《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)的角色「假滿大人」,引起網友討論。

其實賓京士利並非他的原名,出世時他是叫Krishna Pandit Bhanji,完全差天共地,沒有一個字相近!這是因為其父親是印度裔,後來娶了英國女演員做太太,在英國將兒子養育成人。賓京士利長大後成為舞台劇演員,很快就將印度色彩的名字與姓氏,改為英國風格,免得被影視文化圈種族歧視,將他歸類為異鄉人,影響他的工作機會。

不過賓京士利後來亦「認祖歸宗」,主演1982年印度國父傳記片《甘地傳》(Gandhi),更為他贏得奧斯卡影帝獎座。