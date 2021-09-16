重提串錯英文　連詩雅認受盡打擊！

藝人連詩雅（Shiga）現身電台宣傳新歌《別放棄治療》，她稱之前忙拍劇，久未上電台及受訪，坦言有點緊張，感覺似新人。講到新歌，她說：「首歌可以套入愛情、工作同生活，講大家就算遇到唔開心嘅事都唔可以放棄治療自己，我都經歷過，受過唔少抨擊，依家已康復，有啲事並唔係想像中咁差，所有唔開心嘅事都會過去。（你依家拍拖咁開心，好難投入？）唔關事，我想講工作多啲，首有句歌詞係話表面好風光同開心，但其實唔係咁。（勾起以前好多回憶？有冇喊？）有喊，諗起以前受過嘅抨擊，我係好少同人講我唔開心，但當時真係好唔開心，但我唔會去講咩同解釋，我想用努力同時間去證明。但依家會覺得講都無所謂，只係唔明點解我會有咁多呢啲話題。」

問到哪件事對她打擊最大？她說：「好似串錯字呢啲係我烏龍，我唔係畀借口自己，其實唔係好大件事，都未係好大新聞，我唔係話自己係超級乖嘅女仔，但每個人都有經歷，我自己做到最好，希望大家畀少少包容去睇我嘅努力。（依家有人同你分享？）唔關事，好多人關心我。（最關心嗰個係陳家樂？）唔講邊個。」她指人長大了，經歷多了，自己的情商也變好，以前覺得天跌下來的事，現在不會看得如此重，不開心的情緒亦很快會過去。

另外，早前Shiga與陳家樂分別在社交網上載同一滑浪板照片「放閃」，似乎有意將戀情浮面，她笑言：「啲板來來去去都係嗰幾款，我哋係唔同時間放相，嗰日係玩得好開心。（依家可以講多少少戀情？）唔想講自己感情事，都係我其中一個經歷，有好多私人事唔講咁多會好啲，想大家將焦點放喺我工作上，我努力咗咁多年，以前大家都係睇好多我嘅花邊新聞。」問到有否觀看陳家樂主演的劇集？她表示沒有，自己忙到連飯都沒有時間食。

提到近日她親自下廚為母親慶祝生日，她謂：「原本想出去食，但我太攰唔想出街，就叫工人姐姐買餸，我自己煮，我只係休息咗嗰一日。（網民話陳家樂有口福。）唔知呢！我鍾意煮嘢食，係我另一個興趣，我有諗過開餐廳。（陳家樂有冇試過你手勢？）唔知呢！我只係煮過畀媽咪食，同事都有試過。（幾時輪到陳家樂？）再算啦！」