放工鬆一鬆　飲飲食食聯乘滋味

近日真係有唔少品牌都花心思搞搞新意思，務求為巴絲打帶來新意與驚喜，好似今日介紹兩個飲料品牌，不若而同與其他餐飲品牌合作，帶來聯乘好滋味！

咖啡 × 曲奇

喜歡飲咖啡嘅對Nespresso呢個品牌絕不陌生，而Nespresso Professional最近推出全新濃醇冰咖啡膠囊系列，讓大家在任何場合都能享受冰咖啡。咖啡膠囊包含來自秘魯和印尼嘅100%阿拉比卡咖啡，經過特別調配以做出最好嘅冰牛奶咖啡。為了讓大家擁有全新嘅飲食體驗，品牌與人氣烘焙品牌Cookie DPT合作，於即日至9月30日於中環快閃店享聯名推出曲奇Affogato，一杯盛載來自意大利嘅濃厚Rubicone雲呢拿軟雪糕及一份濃縮冰咖啡，滿滿咖啡香嘅清涼甜品。於即日至9月30日於快閃店買滿指定金額，更可獲贈一杯濃醇冰咖啡呢！

梳打氣酒 × 酒吧

唔知大家知唔知，美國正吹住梳打氣泡酒熱潮，而本地薑嘅梳打氣泡酒品牌BubbleMe亦想為城中帶起這風潮，於是由9月起至11月期間，與Lounge Hakuba、Zerve旗下嘅Zerve、Baba8及Arena合作，推出限定活動及優惠，包括於9月16日晚舉行、可以開懷暢飲嘅Free Flow Night；由9月18日起為期兩個月、逢周六舉行嘅Summer Forever by BubbleMe@Lounge Hakuba；由9月23日起至11月25日期間聯乘Zerve酒吧逢周四舉行氣泡投杯球BubblePong，仲可以買一送一優惠享用BubbleMe梳打汽泡酒及獨家雞尾酒添呢！