鄭欣宜籌22萬善款即找數　順勢拎埋10萬訂閱夠威

寰亞歌手鄭欣宜（Joyce）去年開始經營個人網上頻道，早前她講過，只要突破10萬訂閱用戶，便會做一件「大事」，另一邊廂，Joyce亦呼籲fans一起行善，揀選兩名幸運的善長人翁，與她一起參與大挑戰，日前她終兌現「找數」承諾。原本希望籌集10萬善款的Joyce，估不到fans反應相當熱烈，現已籌得接近22萬善款，同時也令她決定提高「找數」難度，她說：「本身諗過不如去挑戰食碗辣麵就算，但我又想叫人捐款，加上10萬訂閱我覺得係一件大事，同埋過去嗰兩年，因為疫情嘅關係大家都面對好多嘅困難，我覺得開咗個人頻道後，反而得到好多愛，工作上面都幾順利，所以係時候要畀翻啲嘢大家，所以我決定挑戰兩件『大事』，就係攀石同飛索。」

當日出發到石澳「找數」，天一直下着大雨，令Joyce相當擔心，她說：「因為玩攀石同飛索，落雨會好危險，但我去完髮型屋紮辮，出發時忽然陽光普照，原來雨過真係會天晴㗎！」跟兩名善長Fans會合後，Joyce首個任務是挑戰攀石，只在16歲時玩過一次的她，在教練從旁指導下，於垂直的懸崖上一步一步攀上10多米高崖頂，更要在終點位置攞一個任務袋，期間畏高的她不斷尖叫再尖叫，亦想過「縮沙」唔玩，甚至多次不信任教練的指示。她說：「我發現我最差嘅地方係唔信人，呢個係我一個好大嘅問題，攀石期間我唔信條繩、唔信教練，經過今次，我學識放手去信任身邊人，因為好多事情，一個人係搞唔掂。」

接着她再去挑戰飛索，她打開了在攀石時取下的任務袋，原來袋內放有網上平台授予擁10萬訂閱帳戶的白銀創作者獎牌，她望着獎牌，感恩地說：「我估唔到有呢一日，本身係一個小小嘅興趣諗住疫情期間冇咩搞搵啲嘢搞，因為你哋成日睇我嘅片、留言畀我、訂閱我嘅頻道，多謝你哋令我每一次拍片都會好大膽去嘗試啲唔同嘅嘢，如果唔係開咗Channel嘅話，我係一定唔會玩攀石、飛索，多謝你哋，我會繼續繼續加油！」

講完，Joyce手持獎牌，在兩座懸崖間玩飛索，腳下面就是深不見底的大海，旁邊的工作人員不斷提醒她，不要將獎牌丟落海，只見她一直咬緊牙關、用力捉實獎牌玩飛索，最終成功挑戰兩大不可能的任務。