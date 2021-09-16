黑妹膊頭長3吋腫瘤照開騷　呂珊貼錢開Live唱歌

歌手呂珊、李麗霞（黑妹）、威利及資深藝人馮素波將於下月舉行演唱會，今日（16日）四人現身記者會。黑妹過去3年先後因頸椎、肺癌及腦部腫瘤入院進行三次手術，她表示最近又再開刀：「我估唔到每年開一刀，我8月喺香港做身體檢查，個膊頭有舊3吋大嘅瘤，不過係良性，已經做咗手術割咗，跟住又話個肺有陰影，好在原來只係有菌，食咗18日抗生素。今次應該係最後一刀，希望唔需要再開刀。」

另外，呂珊及黑妹均表示久未開騷，疫情後一直處於零收入狀態，黑妹今年到了內地半年，原本為做騷，但遇正當地疫情爆發，工作要臨時取消：「我喺內地隔離咗21日冇理由又即刻返香港，所以咪留喺當地玩囉！期間有場騷，但又取消咗。」呂珊同樣停工多時：「我2019年由美國做完騷返嚟，隔咗1日就停關，美國機停飛，好在當時我冇喺當地留多幾日玩，否則可能到依家都返唔到嚟。近半年我搞咗個網上直播節目唱歌，但係冇錢收，我仲要畀錢請人同租地方。」她稱11月要到美國開騷，履行2年前的工作，問到會否擔心當地疫情？她坦言：「都冇話擔唔擔心，我打晒針，到時唔會出街。」