本日日本：多啦A夢最啱飲咖啡登場

咖啡的口味層出不窮，想不到日本UCC上島珈琲竟然想到為《多啦A夢》角色而設的味道！品牌的「CAFE@HOME」系列與「I' m Doraemon」系列合作，剛推出了3款真空包裝咖啡粉。UCC對於咖啡和食物的組合有長時間的研究，利用能夠將味道數值化的儀器及專利的食物配對系統，以科學分析咖啡與食物的搭配性，今次就以多啦A夢喜歡的豆沙包及多啦美最愛的蜜瓜包為對象，設計出適合配襯這兩款食品的咖啡口味，還有一款為愛睡覺的大雄而設的低咖啡因口味。加上每款口味的包裝均印有相關角色的有趣圖案，實在令粉絲愛不釋手。咖啡粉每包售281日圓（約HK$20）、6包禮盒裝售1,685日圓（約HK$120）起。

今次新產品更不只有咖啡，更會同步推出《多》周邊商品例如水杯及手巾仔。此外為紀念系列開賣，於COFFEE STYLE UCC特定專門店、多啦A夢未來百貨公司等購買系列產品滿3,000日圓（約HK$213）或以上，即可獲贈原創杯墊，數量有限，身為《多》粉絲的咖啡控快搶！