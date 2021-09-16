許靖韻貪新鮮一腳踏兩船　三角關係感愧疚

英皇歌手許靖韻（Angela）推出新歌《I’m Sorry》，以往的歌曲多半是站於受害者的立場，唱出在戀愛中被傷害的痛苦。新歌找來馮允謙（Jay）、蘇道哲及Angela自己聯手作曲，填詞人張楚翹則以出軌者的身份出發，寫出歌曲中女主角在一段三角關係中的愧疚。

歌曲中女主角一邊拖着拍拖多年的男朋友，另一邊卻貪圖一時的新鮮感，搭上新男伴。腳踏兩船，自知對不起男朋友，卻又可惡在控制不了自己，貪心在兩個都愛，兩邊都不想放手。

Angela說：「我覺得呢首歌係好多人都會經歷過嘅一個感情狀況，唔係話我要去做壞人，我係要去選擇嗰個。」問到現實情況，她自言是個期待長遠關係的人，她說：「我之前嘅感情關係都比較長，我比較鍾意溝通，會花時間去了解大家。首先要好明白大家工作，亦都要好了解大家性格。我唔鍾意大吵大鬧，譬如我有唔鍾意嘅嘢，我會直接同對方講，或者對方有唔滿意，我都希望佢直接同我講，咁大家嘅關係先會行得遠。」而在一段關係中，如何保持自我，她認為要有自己的生活、自己的朋友圈子，她說：「唔可以淨係圍住另一半轉，有自己的生活、工作同朋友，唔會依賴晒另一半。」

MV方面，由於講述一段三個角關係，所以導演特別找來兩位男主角，她說：「因為同Jay Fung、阿道寫呢首歌嘅時候，我哋都有一啲MV嘅畫面浮現，希望陣間可以將呢啲拍晒出嚟。依家暫時未見到兩位男主角住，因為今朝淨係拍咗對嘴嘅部分，都好期待同佢哋交流。」