直火烤肉　眾樂獨樂食肉樂

明火烤肉，可以由專業達人炮製，亦可以「獨燒」，帶來不同享受與體驗，最近就有兩間直火店登場，一間由名廚領軍，一間是日本過江龍烤肉名店，讓大家可以品嘗西日直火烤肉風味。

首家直火料理

位於中環的Fireside，是香港首家完全以直火烹調的餐廳，剛開業不久，由名廚Miguel Gallo領軍，所謂直火料理，即直接用火為食材進行加熱的烹調手法，將精湛廚藝技巧與原木燒烤共冶一爐，呈現出食材原始滋味。餐廳選用各式原木材及備長炭來燒烤美食，包括每日於本地海港搜羅的海鮮、各地優質進口肉、本地農場當季蔬菜等。大廚更會將精選的肉類經過熟成醃製，包括以肉質味道獨特而聞名的英國草飼長角牛──加利西亞Cachena牛，以及來自英國湖區半野生放養的賀德威克羊等。餐廳招牌菜不少，如油封鴨肉配明火烤飯，食材以特製烤架明火加熱，再用杏木熏烤，帶來煙熏香；日本北寄貝浜燒則將北海道北寄貝明火燒烤，再淋上匈牙利蒙加利綿羊豬油，油香與鮮味交織，令鮮甜味昇華。經3日醃製後再以蘋果木煙熏的帝皇三文魚同樣令人驚艷。餐廳引入開放式廚房，並特製Mibrasa明火烤爐以及度身訂造的石磚爐，讓食客可以欣賞大廚的火藝燒烤。

自肥一人烤肉

想親自落手燒，又想享受獨樂樂的烤肉趣味，日本人氣一人燒肉專門店「燒肉LIKE」最近於上環開設全新分店，更是港島區首間分店，讓大家品嘗「獨燒」之樂。新店佔地逾千平方呎，可同時容納最多48人，採用一站式「無接觸」自助手機點餐及付款系統，更配有先進除煙技術的個人及共享式進口無煙烤爐，上班一族也不用怕食到一身油煙，可以盡情享受快捷又正宗的日式燒肉，是中上環上班一送「獨Lunch」不錯之選。品牌全線更由即日至10月5日期間推出「極上LIKE套餐」，一個價錢可以品嘗到宮崎和牛+橫隔膜肉+牛舌，牛魔王可別錯過！品牌將於9月底在上水開設新分店呢！