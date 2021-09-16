合作11次︱袁偉豪同黃智雯修成正果做夫妻

藝人袁偉豪、王敏奕（Venus）、劉穎鏇、丁子朗、劉佩玥、陳自瑤、黃庭鋒、黃嘉雯等，今日（16日）現身電視城為無綫熱播劇《把關者們》造勢。事後袁偉豪跟Venus受訪，透露劇中是對立關係，後者更謂視對方為假想敵，但笑指出場背景音樂鋪排到他們似有感情線，其實各自都有另一半：「我係同胡諾言去到談婚論嫁階段，角色喺性格上有缺陷，唔識同人相處，較為極端。」

袁偉豪笑指今次終於可以同黃智雯「修成正果」，並細數雙方曾合作11次，其中相戀5、6次，於《把》由情侶「升呢」做夫妻，會結婚生小朋友：「係一個突破！Fans已經睇慣咗我哋係一Pair，好開心我哋『開花結果』。」問到是否希望對方現實中都能開花結果？他指要交回智雯自己回應，講到上次開Live爆智雯「已婚」、嗌女方男友做「老公」一事，他解釋只是講笑：「我個意思唔係咁，佢哋拍咗拖咁耐，作為朋友都會以『老公』咁稱呼啫，係開玩笑！（智雯有冇嬲你、詐你型？）冇，喺我面前係冇，哈哈！（定佢都好享受男友畀朋友叫老公？）咁又唔知喎！我同佢係好享受互相踐踏嘅感覺！如果之間有Hard Feeling會講出嚟，合作咗咁耐，信任喺嚟自基礎。」

另外，中秋節將至，他們均表示會跟家人過節，Venus指剛拍完無綫新劇《旁觀者》有一小段休息時間，之後就會再孖袁偉豪拍《法證先鋒V》，實行劇接劇拍到冇停手。