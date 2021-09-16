Rose升格MET GALA時尚之星　日常穿搭大解構

除了踏上MET GALA的紅地氈，盡顯人氣時尚Icon魅力外，Rose的日常穿搭和妝容也很極具個人風格。（互聯網）

早前，BLACKPINK成員Rose出席有「時尚界奧斯卡」之稱的MET GALA（美國大都會藝術博物館慈善晚宴），成爲首個登上MET GALA的韓國女明星。Rose在SAINT LAURENT設計師Anthony Vaccarello的陪同下走上紅地氈，身穿品牌今季主打的黑色短裙，胸前飾以白色蝴蝶結，裙長剛好蓋過臀部，讓Rose的纖腰與逆天長腿得以完整展現。再加上四葉草Choker水晶頸鏈的襯托，簡單而亮眼，讓人驚艷！

MET GALA向來是歐美時尚圈的盛事，這次邀請等同於認可Rose在時尚界的影響力。Rose很有時尚觸覺，在秀上亮相的妝容非常吸睛，尤其是畫上眼皮的眼線，看起來像是多一層眼皮的效果，顯得特別出眾。Rose私下也有畫不同顏色的眼上眼線，特別是霓虹色調的粉色和綠色，將難消化的妝容顏色也能駕馭的這麽好，不愧是Fashion Icon！

而私下的穿搭亦可看出Rose與眾不同的甜酷風格，在女孩們之間帶起了一股熱潮。所謂甜酷風格就是在穿搭上既有甜美又有酷帥的單品，不會太甜美導致膩，也不會太酷而導致失去女生的質感，甜酷風中和了兩者的優點。最簡單的甜酷穿搭，就是像Rose的演繹般，以一件甜美的服飾配上一件酷帥的服飾，就能輕鬆完成，絲打們不妨一試！