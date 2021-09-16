劉穎鏇搞三角戀　丁子朗自認戀愛白癡

藝人劉穎鏇（Tiffany）和丁子朗今日（16日）出席無綫熱播劇《把關者們》宣傳活動，Tiffany着短褲大晒養眼長腿及纖腰，於台上指為劇集犧牲，剪成男仔頭，不過她笑言還有另一個假髮造型：「因為唔係順拍，當時未剪到短頭髮，有幾集係戴住個假髮，睇落係有啲怪，但冇辦法，哈哈！由細到大都真係未試過剪咁短，一知道要剪嗰陣好大打擊，好驚剪完塊面好包、好腫，身邊啲人又係咁嚇我！（最後滿意造型？）係冇想像中咁恐怖，可能已經畀大家打咗個底，有人仲話好襯我。（想Keep短頭髮？）應該唔會，長頭髮造型多啲！」

最深刻拍步操戲

丁子朗透露今次不用操肌，跟團隊去到真正的海關學院拍攝，最深刻是拍步操戲份：「要夾到十幾個人操得齊同一個動作好難，齋拍行路都要十幾個Take，而我仲要係扮操得最叻嗰個，戲裏、戲外都畀人鬧，哈哈！我哋能力有限，盡量做到最好，導演都有補拍一啲鏡頭幫手。」Tiffany笑言拍攝期間見到真正的海關學員操得好齊，覺得他們好犀利，又自爆每次拍完都會腰痛，幸好沒有腳腫及腳跛。

講到他們於劇中跟孔德賢之間的三角戀時，丁子朗大賣關子指不能透露更多，總之最後是個Happy Ending：「我個角色完全係戀愛白癡，淨係做好自己份工。（有冇親熱戲？）冇，係段好純嘅Puppy Love。」