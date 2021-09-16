陳美齡開騷大壓力　獲親友鼎力支持好感動

藝人陳美齡今日（16日）現身電台節目，近日完成兩場香港演唱會的她表示十分感動：「雖然我入行50年，但中間有好長時間唔喺香港，香港歌迷仲係好支持我，反應好熱烈，令我覺得好溫暖。（會唔會再開騷？）我為今次演唱會閉門操練得好緊要，唱咗30首歌，其中有18首歌係第一次唱，我唱日本歌比較多，唱廣東話歌同日文歌嘅聲線唔同，我要重新練習，而且我要唱得比50年前好聽，畀咗自己好大壓力。（畀自己幾多分？）自己加埋成個團隊同觀眾，我要畀A。有首歌係全場觀眾大合唱，大家唱得好好，另一首歌《漓江曲》係我同小提琴家姚珏合作，效果好震撼。就算新歌都有好多人支持，連我最奄尖嘅朋友都話好聽。」

她稱演唱會稍後會推出DVD，讓身在外地的老公及兒子也可以欣賞：「我要見到熟人喺現場，我先會定啲，我家姐特登着件超粉紅嘅衫嚟睇，等我一眼就認到佢，啲好姊妹又不停向我揮手。我家姐知緊張，有日嚟我屋企陪我練歌。（老公唔喺香港，佢點鼓勵你？）佢經常都話我無論點緊張，一到正式就有超水準表現，我信佢呢句說話。」

另外，她透露稍後便要回日本工作，待11月再返港為新歌宣傳及為母親慶祝生日，之後才回美國親望兒子：「我喺美國過完聖誕又要趕返日本，因為1月會喺當地舉行入行50周年演唱會，只係開一場，主辦商真係好好，因為依家場館限定可以坐一半人，所以一定蝕本，但都仲肯幫我開騷。」