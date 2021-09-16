渚好美　天下無雙H奶

日本AV界一向多巨乳女優，但作為一名鍾意睇波嘅觀眾，除咗追求大，仲要大得嚟有美感。咁點先為之靚波呢？嗱！今期「世界Cup」主角渚好美，就擁有一對被稱為「天下無雙」嘅H奶，究竟有幾掂？即刻騷畀你睇！

今年21歲嘅渚好美，係咪生得美只能夠話見仁見智，畢竟塊面闊咗少少，對眼仲有啲似死魚眼，但經過化妝同攝影師嘅努力，睇落都算順眼，最緊要夠後生同埋身材夠凸出，一樣有吸引力！

皮白肉嫩

喺日本AV界，好多靚波女優都屬於北都集團旗下，包括奧田咲、安齋拉拉、水卜櫻等等，但其實將眼光放遠啲，一樣可以喺其他AV廠搵到好波之人，以Prestige為例，除咗有「神乳」河合明日菜，仲有佢嘅師妹渚好美。講真呢位喺上年10月出道嘅巨乳女優，身材真係好美，淨係睇36-23-35呢個三圍數字，已經好誘人，加埋皮白肉嫩，好快被封為「王道之究極BODY」，仲有人話佢嘅身材超越漫畫《雷朋三世》中嘅性感女角峰不二子！

初次突破

話就話渚好美係上年嘅壓軸新人，但原來佢之前曾經以素人娘身份拍過AV，更一度有人認為佢做過地下偶像團體「私立シトロン学園」嘅成員，甚至話佢因為撈唔掂先至走去下海拍AV。面對坊間嘅流言蜚語，阿妹冇乜點理會，一心想做好自己。睇番佢嘅演出，可以話係任勞任怨，完全配合男優之餘，個樣仲好享受好冧豬，加上擅長以一對H奶玩盡各種花式，成功贏得唔少AV迷嘅認同！最近，佢仲突破埋心理關口，喺新作《なまなかだし 39》入面初試中出滋味，大家不妨留意吓！