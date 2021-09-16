美乳凸現　男士難招架？

美乳嘅定義因人而異，有人覺得愈大愈正，又有人認為愈彈愈可愛，姑勿論點，好多男人一見到索女露出美乳，都會招架唔住，失去平日嘅冷靜同自制力，究竟你又係咪呢種男人？就用以下介紹嘅四仔嚟測試吓自己啦！

乳搖攻勢

美乳固然好睇，若加上動感十足嘅乳搖演出，相信係對男士定力嘅一大考驗！由Devil's Film炮製嘅《BAD Relatives》，由4位美乳脫星演出，分別係Payton Preslee、Lily Lane、Rocky Emerson同GoGo Fukme，佢哋好波之餘，床上戰鬥力亦超強。有趣嘅係，片廠為咗凸顯4位索女嘅巨乳魔力，要求佢哋喺床上肉搏之前，以搖胸扭臀嚟熱身，一幕幕肉體震動嘅畫面，相信冇乜邊位男士能頂得住誘惑。

自娛取樂

有索樣又有美乳，理論上大把男伴想埋身服侍，又使乜搞到要自娛呢？原來係劇情需要！講緊嘅係Airerose Entertainment推出嘅四仔作品《Touching Myself #2》。由Aletta Ocean、Cindy Dollar、Simone Style等多位美乳脫星演出，故事唔止香艷，仲加入少許喜劇元素。講述呢班索女因閨房空虛，索性用各種情趣玩具嚟解決生理需要。點知玩到一半時，總係被個陌生男人睇到，結果係點，相信大家都估到。雖然橋段老套咗啲，但一班脫星嘅坦胸露臀，加埋汁液亂飛嘅情慾演出，絕對啱晒寂寞嘅男士們。

癡女壯漢

巨乳癡女加壯漢嘅床戰，未睇都估到有幾咁刺激！由New Sensations製作嘅《A Black Bull For My Hotwife #5》，搵嚟Lindsay Lee、Destiny Cruz、Havana Bleu等美乳脫星孭飛，睇片名就知賣點唔止在於美乳及壯漢，仲有令唔少四仔迷睇到熱血沸騰嘅人妻元素。話時話呢班索女嘅床技真係好出色，為大家帶嚟無比嘅官能刺激，其中以Havana Bleu嗰一段最為精彩，因為佢精於各種高難度體位，男士們不妨偷師。