5位最美貂蟬︱劉亦菲憑呢樣嘢揮低佟麗婭成「仙」

貂蟬與王昭君、楊玉環、西施齊名，是中國古代四大美人，而貂蟬一角時常出現在影視作品中，有無數高顏值的氣質女星，都飾演過這位絕世美人，當中包括劉亦菲、張敏、陳紅、曹穎、佟麗婭，一字排開各自都是大美女，然而有網民在討論區將她們作比較，認為能演出貂蟬仙氣的女星，就只有這一位。

貂蟬被稱為「閉月」，歷史記載她美若天仙，引發大家無限遐想，在那個純樸的年代，貂蟬的美是天然、沒有過多裝飾，因此演出貂蟬的女星，本身的底子和氣質是否過關就成為最大的考驗，有網民指，在曾演過貂蟬的5位女星中，劉亦菲最能表現出貂蟬的韻味。

劉亦菲不吃人間煙火的氣質讓她被封為「神仙姐姐」，是不少人心目中最美的仙女，還曾被評論過：「沒有錦衣華飾卻天然風情難擋，一身紅衣披肩，詮釋出古代美人韻味！」正因如此，當她換上貂蟬經典的紅白服裝，更能襯托出她的美。

不僅劉亦菲，新疆女神佟麗婭也被點名，除了其驚人的美貌之外，她於2015年在元宵晚會上表演舞蹈「貂蟬拜月」，儀態端莊之餘，又嫵媚動人，獲得高度評價，而女星張敏因為本身氣場強大，一改世人對貂蟬柔弱的印象，也被封為是最特別的貂蟬。