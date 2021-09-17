【是日通勝】（一點居士）

辛丑年八月十一戊辰木危日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、拜師

忌：補塞、置業、買地

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

善待自己是好，但必須顧及荷包的承受能力。

金牛座

被迫做了違背意願的事，感覺無奈又無助。

雙子座

坐立不安，與人交涉落在下風，宜保持低調。

巨蟹座

生活踏實可帶來安全感，多用灰色有助開運。

獅子座

做人有目標，不會像盲頭烏蠅，易取得成功。

處女座

提防有人打小報告，工作時間要保持警惕。

天秤座

好漢不吃眼前虧，勿跟上司爭執，宜忍一忍。

天蠍座

待人接物要保持謙遜，自以為是容易犯眾憎。

人馬座

事業上迎來新挑戰，保持積極心態就能克服。

山羊座

心態上有點不平衡，容易對身邊人大發雷霆。

水瓶座

別盲目逞強，胡亂作出承諾會成為你的包袱。

雙魚座

陪同另一半接觸有趣的活動，可令感情升溫。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）狗 壓力大

鼠

春風滿面，事業順利，名利雙收不是夢。

牛

財運平平，投資要看時機，勿貿然行動。

虎

能與同事合作無間，工作表現如魚得水。

兔

心情愉快，没有煩惱，工作表現優異。

龍

對身邊人漠不關心，或會影響合作關係。

蛇

處事果斷，貴人運強，與人合作易成功。

馬

桃花運一般，勿因工作不順而遷怒伴侶。

羊

雜務纏身，處事務必慎重，不能大意。

猴

有投資運，留意市場形勢，易找到商機。

雞

貴人在身邊，面對難關時不會孤軍作戰。

狗

是日沖煞，壓力沉重，易因小事發脾氣。

豬

發生意料不到的事，千萬不要自亂陣腳。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水坐向為何以窗為向？

氣：乘風則動，界水則止。這是風水二字之來源。風水是一陰一陽，一山一水，一動一止靜。氣動為陽為向，氣靜為陰為坐，所以家中大窗、辦公室大窗外的空氣，有風吹之動態，有光暗濕燥溫差之變動。對比大門外的走廊，不論空氣的流動、光暗濕燥溫差之變化，定必不及窗外之變動，所以風水之坐向，是以大窗為向，大窗180度的牆壁為坐。

睇風水，看風水，不論是家居風水，還是辦公室風水，是以風水先生看到的不同景物為據，在風水上稱為巒頭。大窗可看到的山水、大廈與街道，這些景物在不同位置，有遠近高低大小的變化，是為陽為向。而我們的大門走廊，基本上都是大同小異，變化不多，所以不能以大門為向。平房別墅除外，因為平房別墅的大門與窗外的景物相同。

古人的平房大門與窗是同一個方向，所以不論以門或窗，都是同一個景物，這是古人以大門為向的理論。至於坐山的牆壁，沒有陽向的動變景象，是為靜止之陰，沒有動變的景象，是為坐山。對照窗外的千變萬化的景物為向，這就是一陰一陽，一動一靜的坐向理論。

由以上理論分析，希望可以助各讀者們理解風水上的坐向，不再迷糊於大門與大窗哪個為向，以及對現今建築物是如何辨別坐向的迷思。