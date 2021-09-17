陳自瑤分享減肥養生早餐　切忌食呢樣嘢！

藝人陳自瑤（YoYo）係圈中出名嘅「凍齡女神」，雖然已經40歲，但係依然Keep住童顏，近年佢積極經營個人網上頻道，不時同網友分享自己嘅養生秘訣，佢認為養成良好嘅習慣，對於保持身體健康非常重要，而佢最近仲同網友公開佢嘅減肥養生早餐。

佢話自己都有段時間懶得食早餐，令到身體變差，精神同工作狀態都唔好，其實早餐對於Keep Fit係好重要，只要揀啱食啲乜嘢，就有助於喚醒身體機制，可以加速新陳代謝，有助燃燒脂肪，所以唔食早餐不但唔會瘦，仲會更加容易肥添！而佢會把握自己最佳嘅進食早餐時間，就係每日早上7時至9時身體最易消化及吸收嘅時候進食。

要多食室溫水果

佢話自己嘅早餐會注重養生滋補，佢每日起身第一件事係飲一壺暖水，幫助消化及排便，排走身體毒素，仲會每日飲人參茶，可以搭配唔同嘅生果，好似香蕉、藍莓等一齊食，但佢提醒大家要多食喺正常室溫嘅水果，特別喺朝早起身之後，唔好食喺雪櫃拎出嚟嘅水果，同埋記得避免食煎炸油膩食物。佢仲教大家整一個健康又簡單快捷嘅沖飲早餐，以四神粉加亞麻籽及石斛沖嚟飲，有營養兼有收身功效。

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