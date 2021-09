首部由華人擔正的漫威(Marvel)超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)全球大收旺場,當中就有多位香港藝人有份做主角,好似梁朝偉、元華、陳法拉等,又有香港人熟悉嘅武打女星楊紫瓊,真係好有睇港產片嘅Feel!唔講唔知,原來楊紫瓊同梁朝偉、元華已經好多年冇合作,今次佢哋有機會聚首,當然要好好爭取時間見面,當中楊紫瓊就晒出同新片眾演員嘅大合照,見梁朝偉側頭對鏡頭發射電眼,仲咪起個嘴仔,鬼咁Cutie,而元華雖然白髮加白鬚上陣,不過都仲好精靈咁直豎姆指,個樣紅卜卜咁,唔知係咪已經幾杯落肚呢?

楊紫瓊又Post出多年前同二人合作嘅舊合照,三人Young爆又靚仔靚女,當年楊紫瓊仲同梁朝偉頭貼頭咁搞鬼合照,喺梁朝偉頭頂舉V;佢同元華就似係90年度清純打扮,眾人多年嚟感情都咁好,確係唔話得!