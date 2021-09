歐洲有酒莊︱趙薇英文只係「有限公司」

內地女星趙薇自從在上月(八月)底開始,其影視作品被下架、超話被關閉後,即傳出因被列入為「劣迹藝人」而遭封殺,而其去向一直被關注,除了她曾在網上「報平安」外,日前更有網友聲稱發現她身在家鄉安徽蕪湖。雖然被封殺原因至今仍未有官方說法,不過經典作品無數的趙薇,仍有不少網民繼續翻看其演出,更有網民「汁都撈埋」,翻睇其三年前參加的綜藝節目《中餐廳》第二季,笑指她雖然曾拍荷里活片《夕陽天使》,更在法國買下酒莊,但其英語水準始終未有太大進步!

在《中》第二季的其中一集,是當時身在法國小鎮科爾馬(COLMAR)的趙薇一度迷路,找不到其工作的餐廳,期間向路人問路時,說:「Where is it? You help me?」(這是哪裏?你幫我嗎?)當對方帶路時,她更說出文法不通的語句:「I will going to the restaurant.」最後找到餐廳後,她不單大呼:「This our restaurant!」她為了表達感激之情,除了不斷說「Thank you very much!」外,可能是太興奮,想來想去,也想不到其他用詞,最後竟無厘頭的跟對方說:「Lovely!Handsome!」(可愛!太帥了)

雖然網民批評趙薇的英語詞彙屬「有限公司」,以及文法不通,但同時有大批網民卻認為,始終趙薇的母語非英語,能夠大膽及自信的說,以及能夠溝通到,已算很不錯。而趙薇當時也有替自己「打底」:「節目播出後,不要吐嘈我們的英語,我們為了弘揚中華美食,把臉都丟盡了!」嘩!真偉大!