歐洲有酒莊︱趙薇英文只係「有限公司」

內地女星趙薇自從在上月（八月）底開始，其影視作品被下架、超話被關閉後，即傳出因被列入為「劣迹藝人」而遭封殺，而其去向一直被關注，除了她曾在網上「報平安」外，日前更有網友聲稱發現她身在家鄉安徽蕪湖。雖然被封殺原因至今仍未有官方說法，不過經典作品無數的趙薇，仍有不少網民繼續翻看其演出，更有網民「汁都撈埋」，翻睇其三年前參加的綜藝節目《中餐廳》第二季，笑指她雖然曾拍荷里活片《夕陽天使》，更在法國買下酒莊，但其英語水準始終未有太大進步！

在《中》第二季的其中一集，是當時身在法國小鎮科爾馬（COLMAR）的趙薇一度迷路，找不到其工作的餐廳，期間向路人問路時，說：「Where is it？ You help me？」（這是哪裏？你幫我嗎？）當對方帶路時，她更說出文法不通的語句：「I will going to the restaurant.」最後找到餐廳後，她不單大呼：「This our restaurant！」她為了表達感激之情，除了不斷說「Thank you very much！」外，可能是太興奮，想來想去，也想不到其他用詞，最後竟無厘頭的跟對方說：「Lovely！Handsome！」（可愛！太帥了）

雖然網民批評趙薇的英語詞彙屬「有限公司」，以及文法不通，但同時有大批網民卻認為，始終趙薇的母語非英語，能夠大膽及自信的說，以及能夠溝通到，已算很不錯。而趙薇當時也有替自己「打底」：「節目播出後，不要吐嘈我們的英語，我們為了弘揚中華美食，把臉都丟盡了！」嘩！真偉大！