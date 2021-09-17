iPhone 13今晚開始預訂　炒價預計有咁多？

iPhone系列今晚8時就開始接受預訂，作為用家，當然想盡快取得新機，而炒家就必定關注那一部機炒價最高，今次就找來達人為大家分析一下。

有別於上年iPhone 12及iPhone 12 Pro率先開賣，今次iPhone 13系列4部新機都於9月24日（星期五）發售，9月17日（星期五）晚上8時接受預訂。除了於Apple官網訂購，亦可以於iPhone《Apple Store》App訂購。根據以往經驗，於App內訂購成功率似乎較高，iPhone用家不妨預早下載App。

參考上年行情，最好炒的竟然是iPhone 12 Pro，開賣首日早上一律有過千元盈利， 512GB藍色、金色更可賺約HK$1,500，而其他機款亦能賺數百元。三禾電氣店長Simon就指，傳統炒賣都可以「大機」及「大容量」最熱門，今代的話就是iPhone 13 Pro Max天峰藍512GB、1TB。炒價高低要視乎iPhone貨源，如果晶片短缺影響貨量，炒風一定更誇張！但一般情況計算，新配色、大容量的型號，必定有HK$500以上水位，大家可以參考一下。

至於用家，除了考慮入手的型號，更要關注Trade In價錢。Apple官方亦有提供Trade In計劃，回收價最高當然是上年推出、定價最高的iPhone 12 Pro Max，回收價可以高達HK$5,950。但「先達」回收價，同樣的iPhone 12 Pro Max回收價則達HK$7,000，差價逾HK$1,000。當然街外回收商對機身狀態要求較為嚴謹，各位要自己衡量喇！

值得一提是，根據過往經驗，預訂iPhone時，官網會不斷調整出貨時間。貨量不足時，出貨時間有機會延遲數星期甚至一個月，炒家們一定要留意。