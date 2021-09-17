無綫製作部經理衛世輝心臟病猝逝　陳庭欣哭悼：接受唔到

入行40年、有份參與無綫奧運節目的無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝，今日（17日）因心臟病發在家中猝逝，終年62歲。對於衞世輝先生離世，無綫發出通告，表示已聯絡衞世輝家人，並會盡力協助其家人，提供適切協助。又讚揚衞世輝入行40年，曾參與製作眾多極受歡迎的綜藝節目、大型綜藝及特備節目，成績備受肯定，為香港電視行業作出貢獻，是行內一位舉足輕重的資深製作人。

曾與他合作的藝人林盛斌（Bob）回覆東網，直言自己感到非常傷心：「對於佢嘅離開，我感到好傷心，佢係TVB綜藝科其中一個最好最好嘅監製，百分之百嘅大好人！咁多年嚟，佢畀咗好多好多機會我。」而陳庭欣受訪時更哭成淚人：「我啱啱先知咋…好…突然…好傷心，我哋喺度拍緊嘢、食緊飯，都停晒手，接受唔到！我最後嗰時見佢係做奧運個Show。」陳庭欣亦有在社交網留言悼念，留言：「實在接受不到你突然的離開，我們上個月還在公司一起參加奧運的慶功宴，還說3年後要一起到巴黎做奧運……」

陳貝兒受訪時表示：「我啱啱收到個消息，好突然，我都好唔開心。對上一次合作係做奧運Show，嗰時我啱啱喺內地返嚟，有高山反應，但接住要做輝哥呢個節目，佢都好關心我，話我身體有咩唔舒服要同佢講，要請假都冇所謂……我好記得做完成個奧運閉幕，喺化妝間門口見到輝哥，我即刻捉住佢影相留念，佢當時仲叫我化埋妝先影，話仲有大把時間、大把機會慢慢影，依家諗番呢句說話，我就覺得……好彩嗰日有同佢影到呢張相，有好多美好回憶，永遠都會好多謝輝哥。」有份去東奧進行採訪的吳業坤表示：「對佢離世覺得好突然同埋都知道大家都好尊敬佢，感到惋惜。

與衞世輝合作超過20年的監製何小慧，受訪時都感到很突然，昨日也見到對方在房工作，並無異樣，一切如常。曾醒明在社交網悼念，透露本周一才與衞世輝見面：「世輝還選擇貿我鄰座，彼此歡笑侃侃而談，話題多多，並相約日內在聚，豈料噩耗傳至，天人永隔，痛失良才！」

前港姐朱凱婷在社交網留言悼念：「親愛的輝哥，你見證我入行，你係第一個在我未卸任已話我好適合做司議！我哋合作大大小小無數嘅Show！你永遠好低調但非常支持各部門！剛剛少合作完奧運，我真係接受唔到！」另外，不少藝人包括李珊珊、衞志豪等紛紛在社交網留言悼念。

衞世輝於1981年入職，在無綫工作40年，忙完奧運節目後，他正籌備10月底舉行的《2022無綫節目巡禮》。他加入無綫後由低做起，由場務到做音樂節目主持到監製，無綫大部分大型綜藝節目都由他監製過，包括香港小姐、台慶、華裔小姐等。初入行時他當過劇集、綜藝節目及新聞節目的場務，之後自薦轉到《勁歌金曲》擔任監製曾國強的助理編導。今年他參與無綫奧運節目時，就有為陳約臨「花癡式訪問」事件負責應對傳媒。

據知，衞世輝心臟一直都有事，之前曾裝上心臟接駁器，而昨日也有如常上班，又與同事開會。今日（17日）他原先向公司請假做身體檢查，惟今早由曾志偉通知同事有關衞世輝的死訊。