超越BLACK PINK紀錄　Lisa新碟首周銷量突破73萬張

韓國人氣女團BLACK PINK的泰籍成員Lisa本月10日推出首張Solo專輯《LALISA》，同名主打歌的MV公開兩日便狂吸近1億點擊，而專輯推出首周已賣出逾73萬張，令Lisa成為專輯推出首周銷量最高的韓流女歌手。

韓國專輯銷量榜HANTEO CHART今日公布數據，指Lisa的新碟《LALISA》於本月10日至16日已賣出73萬6,221張，超越BLACK PINK去年推出的首張大碟《THE ALBUM》的69萬首周銷量紀錄，亦超越隊友Rose的Solo碟《R》的44萬首周銷量紀錄，是首周賣碟最多的女歌手。

據悉HANTEO CHART只計算韓國國內的專輯銷量，如加上在海外網站購買的專輯，估計銷量已經突破80萬張，網民都睇好Lisa的專輯有望衝破百萬銷量。

所屬的YG事務所表示：「BLACK PINK的第一張正規大碟在推出首周之後於國內外的銷量繼續上升，現在已經賣出140萬張，如果加上還未推出的《LALISA》黑膠碟版本，銷量應該會再增加。」