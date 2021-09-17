EQA 250入門純電Benz駕到

EQA 250搭載高效能電能驅動系統，由一具置於前軸的電馬達及置於車底的66.5kWh 雙層鋰電池組成，可輸出190hp最大馬力及375Nm峰值扭力。（胡振文攝）

話題入門「電Benz」EQA 250，之所以成為熱話，有好幾個原因，首先當然是掛住粒星的品牌信心保證 ，而且仲有「Made in Germany」加持，其次是不到$38萬的「一換一」車價，有齊基本科技配置，包括全新MBUX系統 ，對不少心郁郁想轉揸電動車的平治迷而言，絕對是最易入手的EQ之選。

採用高效能的電能驅動系統的EQA 是繼EQC之後Mercedes-EQ 電動車品牌第二款輸港的全新車型，率先推出並提供拍攝的是EQA 250入門版。首批訂購的車主，據悉今個月底前可以到手喇！換句話大家好快就可以在街上見到其蹤影。

以輕巧全電動車型作定位，並在德國拉施塔特 (Rastatt)生產的全新EQA，可說是一款以GLA為基礎改造的「電動版GLA」。原在GLA車底安裝橫向支架用以鞏固車身結構的位置，現在EQA身上變成由66.5kWh雙層鋰電池連框架及保護罩組成的車架結構。電池是由平治位於德國卡門茲(Kamenz)的附屬公司 Accumotive 提供。所配備精密熱能管理系統附設熱能泵，能將高效電能驅動系統所產生的廢熱循環再用，提供長達426km(WLTP)續航力。為達到對噪音和震動抑制的高要求，廠方特別將電能驅動系統與車陣和車身分隔，同時用上大量吸震措施，帶來倍添舒適寧靜的純電動駕乘體驗。

規格表

車型：5門5座位電動SUV

鋰離子電池： 66.5kWh

馬達：前軸電馬達

最大馬力：190hp

最大扭力：375Nm

驅動：前輪驅動

0~100km/h：8.9秒

車身體積：4,463×1,849×1,620mm（長×闊×高）

續航距離：426km（WLTP）