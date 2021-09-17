靈敢侶情：蛋，笨唔係咁打嘅！

辦教室以來，每逢課堂包含「打蛋白至企身」的部分，我都會將理論、手勢和準則講一遍，因為若蛋白打得不好，蛋糕便升不高、裂開、或致表面黏手。不過，除了以上三個要訣，你用甚麼碗，其實都有學問。

首先，就是碗的大小。經常見人做一個6至7吋的蛋糕，卻用上一個大盆，於是，發打時便得將碗傾側，好等那少量的蛋白能接觸到打蛋器。其實這個做法，很容易打得不均勻，所以，碗的大小應與蛋糕直徑相同，換言之，做一個6至7吋的蛋糕，應該用一個同等直徑的碗，而在使用時，則需要將碗放平在桌上。

其次，就是碗的質地。見過不少人用膠碗甚至是木碗打蛋白。其實這兩種碗的物料的表面，存在很多細小的孔，孔會把放進去的食材吸進去，例如油，以致很難清洗乾淨，或甚留有氣味。若在清洗過後，在下次使用時將蛋白放進去的話，在發打過程中，碗便會將過去吸了的油脂釋放出來，從而令蛋白出現「打不起」的情況。所以，發打碗應用銅或不銹鋼，因為物料中的「離子（ions）」、跟蛋白中的「伴清蛋白」互動時，有助穩定蛋白的氣泡和保持濕氣。

最後一點，很多人都會忽略，就是碗的形狀。發打蛋白時，其實有專用的碗，英文是Whisking bowl。這款碗的底部的弧形設計，目的是要讓電動打蛋器的兩支槳、或手動打蛋器的圓頭部分，能在轉動時接觸到碗底的每一個角落。相比起用廿元十塊買回來洗菜、碗側至底部呈L形的不銹鋼碗，發打碗能讓碗中的所有蛋白平均接受撞擊力（即發打力），助你打出均勻的蛋白，避免打過頭令蛋白變成「一舊舊」。

西方的烘焙技術，已有多年歷史，一個器具之所以使用上某個質地、或造成某個形狀，都是有原因的，就如我們在蒸包時要用蒸籠，同樣有根有據。若真的想鑽研烘焙技巧，不妨多上網細讀研究或文章，做蛋糕時便可事半功倍，更加得心應手。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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