鄧英敏點名讚圈中主持　陸浩明崔建邦有份！

藝人鄧英敏與劉錫賢今午（17日）現身馬鞍山一社企超市，向街坊送上中秋福袋。活動中鄧英敏不忘發揮金牌司儀本色，即場創作活動口號，問他是否一早想好，他説：「啱啱諗嘅，呢啲江湖伎倆嚟，攞個押韻，都係經驗累積啫，每個人都得嘅。」問他對新一代司儀睇法，他點名盛讚幾位圈中主持：「例如6號（陸浩明），佢口齒伶俐夠親切。邦邦（崔建邦）又係口齒伶俐反應快。又例如阿Bob （林盛斌），外形同風格夠貼地，講嘢大聲大氣，同你老友鬼鬼咁，不過要高雅端莊又未必搵佢。（咪限制咗？）無所謂㗎，有唔同風格先夠獨特嘛。」他指天分重要，但後天努力亦好緊要，可以將勤補拙。

曾擔任多個活動主持的劉錫賢，表示近來主力培訓工作：「喺網上教緊司儀班，教啲網糽講嘢技巧，因為好多都唔夠放，你選擇得做呢主持呢行，講嘢一定要吸引到人，令人會專注你講嘅內容，做司儀最緊要控制場面同流程暢順，呢啲先係司儀嘅責任，唔係話揸住份稿就得，如果只係照稿讀嘅你識字就得啦，呢啲只可以叫報幕，同司儀係有好大嘅分別。」他説難忘當年肥姐（沈殿霞）教導：「你要做主持人，唔可以當佢係一份工，要當係終生至愛，每樣嘢都要靠累積，要睇多啲報紙雜誌電視電影，吸收多啲知識先可以牽動話題。」