PS5專用耳機　午夜黑色下月登場

專為PS5主機3D音效而設的PULSE 3D無線耳機，繼去年推出純白色後，近日廠方宣布推出全新顏色「午夜黑」，機身以兩種不同的黑色調和淡灰色，帶來恍如夜空仰望太空的視覺效果。

新耳機同樣支援Tempest 3D音效技術，帶來環繞聲音，並同時配備雙消噪麥克風及USB Type-C充電功能。另外，隨着PS5日前進行大型軟件升級，如今使用耳機時可進入系統內的控制中心，在音效設定中調整等化器設定，打造更個人化的聲音體驗。

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PS5專用SSD

PS5軟件更新正式開放自行擴充M.2 SDD ，解決了主機只有825GB儲存空間的問題。官方要求使用新一代的 PCI-E 4.0速度的SSD，讀取速度更建議高於每秒 5,500mb。此外，SSD必需附有散熱片，以免在長時間高速存讀取時出現過熱情況。

近日Western Digital就此推出WD_BLACK SN850 NVMe SSD，正正採用PCIe Gen4介面，並提供高達每秒7,000MB讀取/5,300MB寫入 (1TB容量版本)的速度，而產品更設有附上散熱片的RGB版本，在減少熱節流的同時，亦有特別的發光光效。